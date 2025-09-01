Дрони уразили електропідстанцію в Краснодарському краї РФ

У ніч проти 1 вересня безпілотники уразили електричну підстанцію "Кропоткін" у Краснодарському краї Росії.

Джерело: Astra, інші Telegram-канали, оперштаб Краснодарського краю

Дослівно Astra: "За попередніми даними місцевих жителів, електропідстанція в районі залізниці горить після атаки БпЛА в Кропоткіні".

Деталі: У пабліках зазначили, що вночі ударними БпЛА була уражена електрична підстанція 330 кВ "Кропоткін".

Цей об’єкт, зазначають у соцмережах, забезпечував живлення регіональної енергосистеми та вузлових залізничних комунікацій Краснодарського краю.

Оновлено: Пізніше оперштаб Краснодарського краю підтвердив інформацію про пожежу на трансформаторній підстанції Кропоткіна.