Дрони уразили електропідстанцію в Краснодарському краї РФ

Ольга Глущенко Понеділок, 1 вересня 2025, 03:38
Дрони уразили електропідстанцію в Краснодарському краї РФ
фото: Exilenova+

У ніч проти 1 вересня безпілотники уразили електричну підстанцію "Кропоткін" у Краснодарському краї Росії.

Джерело: Astra, інші Telegram-канали, оперштаб Краснодарського краю

Дослівно Astra: "За попередніми даними місцевих жителів, електропідстанція в районі залізниці горить після атаки БпЛА в Кропоткіні".

Деталі: У пабліках зазначили, що вночі ударними БпЛА була уражена електрична підстанція 330 кВ "Кропоткін".

Цей об’єкт, зазначають у соцмережах, забезпечував живлення регіональної енергосистеми та вузлових залізничних комунікацій Краснодарського краю.

Оновлено: Пізніше оперштаб Краснодарського краю підтвердив інформацію про пожежу на трансформаторній підстанції Кропоткіна.

