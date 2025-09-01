Усі розділи
Альона Мазуренко Понеділок, 1 вересня 2025, 08:36
На фронті 190 зіткнень з ворогом, з них 64 на Покровському напрямку – Генштаб
ілюстративне фото: Генштаб

Протягом минулої доби на фронті зафіксували 190 бойових зіткнень з ворогом, з них найбільше штурмових дій агресора на Покровському напрямку – 64.

Джерело: Генштаб

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 4 атаки росіян.

На Південно-Слобожанському напрямку захисники зупинили 10 атак окупантів в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Фиголівка, Западне та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку відбулося 10 атак загарбників. Оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та у бік Новоплатонівки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Карпівка, та у бік Дронівки, Серебрянки, Ямполя й Григорівки.

На Сіверському напрямку військові успішно зупинили 11 атак противника поблизу Григорівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти 5 разів атакували в напрямку населеного пункту Біла Гора та у районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 9 атак у районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, та Полтавка.

На Покровському напрямку захисники зупинили 64 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Федорівка, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Промінь, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове та Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 25 атак у районах населених пунктів Філія, Ялта, Товсте, Олександроград, Маліївка, Воскресенка та Комишуваха.

Один раз загарбницькі підрозділи атакували на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку оборонці успішно зупинили 5 ворожих атак.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби, два пункти управління БпЛА та один інший важливий об’єкт противника.

Генштабросійсько-українська війна
