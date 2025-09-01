Усі розділи
Початок вересня буде теплим, на заході та південному сході країни пройдуть дощі

Ірина БалачукПонеділок, 1 вересня 2025, 13:11
Початок вересня буде теплим, на заході та південному сході країни пройдуть дощі
Найближчими днями в Україні очікується тепла погода, лише на південному сході та заході подекуди пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "2 вересня на сході та південному сході країни, вночі і в більшості центральних областей… місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-18°, на узбережжі морів до 20°, вдень 24-29°, на півдні та сході країни до 32°".

Деталі: У столиці у вівторок без опадів, вночі 16-18°, вдень 24-26°, вітер північно-східний, 3-8 м/с.

3-4 вересня вдень на Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 11-18°, на узбережжі морів до 20°, вдень 24-29°, у північно-східній частині вночі 8-13°, вдень 21-26°. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

У Києві 3 та 4 вересня без опадів, вночі 13-15°, вдень до 24-28°, вітер північно-східний, 3-8 м/с.

