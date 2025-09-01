Усі розділи
Зеленський доручив закупити більше систем ППО для захисту енергетики

Євген КізіловПонеділок, 1 вересня 2025, 15:37
Зеленський доручив закупити більше систем ППО для захисту енергетики
Президент Володимир Зеленський на Ставці верховного головнокомандувача в понеділок доручив закупити додаткові системи протиповітряної оборони меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників БПЛА.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Провів Ставку. Багато деталей щодо підготовки до опалювального сезону… Ще з літа готуємо сектори нашої енергетики до зими…

Доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обладміністрації та енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів. Пріоритет – збиття "Шахедів"… Окремо обговорили захист мереж та енергооб'єктів у прифронтових і прикордонних громадах, резервне забезпечення".

Деталі: За словами глави держави, був на Ставці також "значний компонент" щодо Повітряних сил. Країна прискорює постачання додаткових систем ППО для захисту від ракет. Центральна влада розраховує на "максимальну активність українських дипломатів у відповідних контактах з партнерами".

Зеленський додав, що готує "технологічну Ставку" за участі виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію ППО.

Пряма мова: "Збільшимо виробництво наших засобів ураження. Якість українських дипстрайків має відчутно зрости".

Зеленськийросійсько-українська війнаППОбезпілотники
