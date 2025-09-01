ЄС не запросив Грузію на зустріч із країнами-кандидатами в Копенгагені

Представника уряду Грузії не запросили на зустріч міністрів у справах Європи з колегами з держав-кандидатів на вступ до ЄС, яка відбудеться 1–2 вересня я в рамках неформального засідання міністрів ЄС у Копенгагені.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з посиланням на слова кількох дипломатів ЄС на умовах анонімності

Деталі: Грузія не буде присутня на зустрічі країн-кандидаток у члени ЄС в Копенгагені.

"Представники Грузії не будуть присутні на заходах для держав-кандидаток у Копенгагені", – повідомили співрозмовники "ЄвроПравди".

Один з них уточнив, що запрошення Грузія не отримала, бо "офіційно призупинила процес вступу до ЄС".

"Європейська правда" звернулася до Данського головування в ЄС за офіційним коментарем зі вказаного питання та чекає на відповідь.

Нагадаємо: