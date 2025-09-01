ЄС не запросив Грузію на зустріч із країнами-кандидатами в Копенгагені
Представника уряду Грузії не запросили на зустріч міністрів у справах Європи з колегами з держав-кандидатів на вступ до ЄС, яка відбудеться 1–2 вересня я в рамках неформального засідання міністрів ЄС у Копенгагені.
Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з посиланням на слова кількох дипломатів ЄС на умовах анонімності
Деталі: Грузія не буде присутня на зустрічі країн-кандидаток у члени ЄС в Копенгагені.
"Представники Грузії не будуть присутні на заходах для держав-кандидаток у Копенгагені", – повідомили співрозмовники "ЄвроПравди".
Один з них уточнив, що запрошення Грузія не отримала, бо "офіційно призупинила процес вступу до ЄС".
"Європейська правда" звернулася до Данського головування в ЄС за офіційним коментарем зі вказаного питання та чекає на відповідь.
Нагадаємо:
- Як повідомлялося, ЄС надіслав Грузії листа з вимогою поновити верховенство права і переглянути суворі вироки для членів опозиції до 31 серпня 2025 року, інакше доведеться призупинити безвізовий режим для громадян Грузії.
- Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас підтвердила, що ЄС розглядає варіант призупинення безвізового режиму для тиску на грузинську владу.
- Також почати процес виключення Грузії з Ради Європи може Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ).