Генштаб: 172 бої відбулось на фронті, з них 46 – на Покровському напрямку
За минулу добу на фронті відбулось 172 боєзіткнення, з них 46 – на Покровському напрямку.
Джерело: зведення Генштабу станом на 08:00 2 вересня
Деталі: Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 11 атак росіян.
На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили сім атак окупанта в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та у бік Нової Кругляківки, Новоплатонівки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка.
На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка та Серебрянка.
На Сіверському напрямку українські воїни успішно зупинили 11 атак противника поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки, Виїмки.
На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували в районі Часового Яру та у напрямку населених пунктів Міньківка, Миколаївка, Ступочки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районі Щербинівки на в бік Плещіївки, Неліпівки та Русиного Яру, Полтавки.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне у напрямках Балагану, Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська.
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Піддубне, Мирне, Перебудова, Маліївка, Шевченко та у напрямку населених пунктів Філія, Іванівка, Іскра, Олександроград, Новоселівка, Комишуваха.
На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.
Один раз загарбницькі підрозділи атакували на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися у бік населеного пункту Плавні.
На Придніпровському напрямку українські оборонці успішно зупинили три ворожі атаки.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.