Окупанти вбили 2 й поранили 12 людей на Донеччині, Харківщині, Херсонщині та Дніпропетровщині

За 1 вересня російські війська атакували житлові квартали та інфраструктуру на сході й півдні України. Унаслідок обстрілів загинули дві людини, ще дванадцять отримали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, голова Херсонськї ОВА Олександр Прокудін, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: На Херсонщині ворожі обстріли зруйнували п’ять багатоповерхівок, вісім приватних будинків і пошкодили стільникову вежу. Загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

У Костянтинівці Донецької області у результаті російської атаки загинув один житель. Ще семеро людей зазнали поранень унаслідок атак, що охопили 11 населених пунктів області (без урахування даних з Маріуполя та Волновахи).

На Харківщині за минулу добу внаслідок російських ударів постраждали двоє людей — 64-річна жінка в Осколі та 74-річний чоловік у Сподобівці. Окупанти застосовували "Герань-2", FPV-дрони, керовану авіабомбу та інші типи озброєння. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, авто й об’єкти енергомереж.

Також загарбники кілька разів вдарив по Нікопольському району на Дніпропетровщині FPV-дронами та артилерією. Пошкоджені п’ятиповерхівка, адмінбудівля, приватний будинок і газогін. До лікарів звернувся 32-річний чоловік, який постраждав від вечірньої атаки - він лікуватиметься амбулаторно.