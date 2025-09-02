Фіцо на зустрічі з Путіним заявив, що обговорить із Зеленським удари по енергетиці Росії

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з Володимиром Путіним у Китаї заявив, що має намір підняти тему українських атак на російську енергетичну інфраструктуру у розмові з президентом України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Aktuality

Деталі: Фіцо сказав, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, на яку він розраховує після повернення до Словаччини, планує підняти питання про українські удари по російській енергетиці.

Реклама:

"Неприпустимо, щоб так атакували інфраструктуру, яка є життєво важливою для Словаччини", – заявив прем’єр.

Нагадаємо: