Фіцо на зустрічі з Путіним заявив, що обговорить із Зеленським удари по енергетиці Росії
Вівторок, 2 вересня 2025, 15:17
Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з Володимиром Путіним у Китаї заявив, що має намір підняти тему українських атак на російську енергетичну інфраструктуру у розмові з президентом України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Aktuality
Деталі: Фіцо сказав, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, на яку він розраховує після повернення до Словаччини, планує підняти питання про українські удари по російській енергетиці.
"Неприпустимо, щоб так атакували інфраструктуру, яка є життєво важливою для Словаччини", – заявив прем’єр.
Нагадаємо:
- Минулого тижня Фіцо заявив, що "не розуміє" атак на нафтопровід "Дружба". Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщинипоскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.
- Окрім Фіцо, зустріч з Путіним у Китаї провів президент ТуреччиниРеджеп Таїп Ердоган та планує – президент Сербії Александар Вучич.
- Фіцо і Вучич були єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.