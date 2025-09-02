Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у розмові з держсекретарем США Марко Рубіо повідомив, що прагне отримати запрошення приєднатися до "Великої двадцятки" (G20).

Джерело: "Європейська правда", RMF24

Деталі: "Оскільки Польща увійшла до клубу економік-трильйонерів, я наполягав на тому, щоб Сполучені Штати, які головують у G20 у 2026 році, запросили нас приєднатися до цієї групи", – заявив Сікорський після зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо в Маямі.

"Ми маємо на це право не тільки як одна з 20 найбільших економік світу, але і як країна, яка представляє політичний та інтелектуальний аргумент, тому що ми є країною, яка здійснила успішну трансформацію від планової економіки до вільної економіки", – додав він.

Перед цим Сікорський і Рубіо вручили нагороду солідарності імені Леха Валенси кубинській опозиційній діячці Берті Солер Фернандес у Маямі. Держсекретар США похвалив Польщу, назвавши її "надзвичайним партнером у питаннях свободи і свободи".

ВВП Польщі у 2025 році становитиме понад трильйон доларів, що робить її 20-ю найбільшою економікою світу, частково завдяки зміцненню злотого.

"Ми здогадувалися про це раніше і навіть анонсували таку можливість, але нарешті це стало абсолютно історичним фактом – Польща цими днями вступила до цього дуже ексклюзивного клубу країн-трильйонерів", – заявив у вівторок прем'єр-міністр Дональд Туск.

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що країна продовжить бойкотувати зустрічі G20 в Південній Африці, посилаючись на необґрунтовані заяви про конфіскацію землі і геноцид проти білих фермерів.

У листопаді Південна Африка приймає саміт лідерів G20, на якому вона має передати головування США. Але цього року американські високопосадовці уникають участі у заходах. Міністр фінансів США Скотт Бессент у лютому пропустив зустріч міністрів фінансів і керівників центральних банків у Кейптауні. Державний секретар Марко Рубіо також пропустив зустріч міністрів закордонних справ у Йоганнесбурзі.