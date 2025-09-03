Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ за добу знешкодили 780 окупантів та 41 артсистему росіян

Ірина БалачукСереда, 3 вересня 2025, 07:50
ЗСУ за добу знешкодили 780 окупантів та 41 артсистему росіян
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресору Росії – тільки за минулу добу знешкодили 780 загарбників та 500 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.09.25 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 1 084 570 (+780) осіб,
  • танків – 11 157 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 23 237 (+4) од,
  • артилерійських систем – 32 342 (+41) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 55 784 (+338) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 60 600 (+112) од,
  • спеціальної техніки – 3 956 (+4) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У середу на фронті сталось 147 боїв, на чотирьох напрямках – досі тривають
відеоЩонайменше 15 людей загинули в аварії відомого фунікулера у Лісабоні
Зеленський прибув у Францію на саміт "коаліції рішучих"
Електроенергія щороку дорожчатиме на 10-20% з 2026 – прогноз уряду
відеоДружина Медведчука виїхала за кордон у супроводі агента СБУ – розслідувачі
На Волині знайшли застреленим прикордонника
Усі новини...
Росія
У Польщі приводили у повну готовність ППО через ракетний удар РФ по Україні
Ціни на нафту зростають через удари України по російським НПЗ
Китай оголосив про "пробний" безвізовий режим для росіян
Останні новини
01:30
Лідери Британії та Іспанії уклали угоду про співпрацю після Brexit
00:52
оновленоОкупанти перекривали Кримський міст
00:44
Зеленський у Парижі розповів, чому не можна йти на територіальні поступки Путіну
00:10
ЄС планує подвоїти фінансову підтримку Гренландії
23:53
боксЗанадто рано: Льюїс закликав Ітауму не приймати бій проти Усика
23:52
У середу на фронті сталось 147 боїв, на чотирьох напрямках – досі тривають
23:41
В уряді Польщі привітали обіцянку Трампа не виводити американські війська
23:26
відеоЩонайменше 15 людей загинули в аварії відомого фунікулера у Лісабоні
23:24
Медики Нацгвардії провели унікальну операцію з відновлення вилиці пораненому бійцю
23:18
Новини економіки: рекордна сума "Нацкешбеку", електрика щороку дорожчатиме на 10-20%
Усі новини...
Реклама:
Реклама: