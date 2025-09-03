ЗСУ за добу знешкодили 780 окупантів та 41 артсистему росіян
Середа, 3 вересня 2025, 07:50
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресору Росії – тільки за минулу добу знешкодили 780 загарбників та 500 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.09.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 1 084 570 (+780) осіб,
- танків – 11 157 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23 237 (+4) од,
- артилерійських систем – 32 342 (+41) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 55 784 (+338) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 60 600 (+112) од,
- спеціальної техніки – 3 956 (+4) од.
Дані уточнюються.