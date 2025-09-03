Усі розділи
"Птахи Мадяра" та полк "К-2" завершили перехід до Сил безпілотних систем

Анастасія ПроцСереда, 3 вересня 2025, 08:41
Птахи Мадяра та полк К-2 завершили перехід до Сил безпілотних систем
Facebook/МАДЯР

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, позивний "Мадяр", заявив, що бригада "Птахи Мадяра" та 20-й полк безпілотних систем "К-2" завершили перехід із Сухопутних військ до Сил безпілотних систем Збройних сил України.

Джерело: командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр")

Пряма мова: "414 окрема бригада БПС "Птахи Мадяра" (Командир "Кліма") завершила міжродовий перехід з Сухопутних військ до Сил Безпілотних Систем і невдовзі збільшиться вдвічі".

Деталі: Також Бровді повідомив, що 20-й окремий полк БПС "К-2" завершив міжродовий перехід з Сухопутних військ до Сил безпілотних систем і трансформується в окрему бригаду.

Контекст: З приходом на посаду командувача Сил безпілотних систем Мадяр одразу ж приєднав до СБС "Лінію дронів", а також, як дізналася УП, перейняв на себе відповідальність за всі етапи роботи своїх підрозділів – від підготовки до бойового застосування, введення інновацій тощо. Від цього, наприклад, через відсутність спроможностей, раніше відмовився Сухаревський.

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський 3 червня змінив командувачів Сил безпілотних систем ЗСУ та Десантно-штурмових військ. Очільником Сил безпілотних систем став Роберт Бровді.
  • Міністр оборони додав, що досвід роботи Бровді (Мадяра) з однією з найкращих бригад має бути масштабований на все командування СБС.
  • 20 червня в структурі Сил оборони створили угруповання Сил безпілотних систем.

Читайте також: "Лінія дронів": що це таке і чи зможуть 5 підрозділів зупинити просування росіян

Збройні силибезпілотники
