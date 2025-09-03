Міністр оборони Великої Британії приїхав у Київ
3 вересня міністр оборони Великої Британії Джо Гілі прибув до Києва з офіційним візитом.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис міністра оборони України Дениса Шмигаля в Х
Деталі: Шмигаль зустрічав свого британського колегу на залізничному вокзалі у Києві.
🇺🇦🇬🇧 Glad to welcome UK Defence Secretary @JohnHealey_MP to Ukraine.— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 3, 2025
During our meeting, we will coordinate the key issues of the upcoming #UDCG meeting in London and joint defense projects. We are preparing important bilateral decisions that will strengthen the defense… pic.twitter.com/QZRLH7b7Ze
За його словами, в ході переговорів вони із Гілі скоординують "ключові питання майбутнього засідання Контактної групи з питань оборони України", яке збереться у Лондоні.
"Ми готуємо важливі двосторонні рішення, які зміцнять оборонний потенціал наших країн", – додав Шмигаль.
Нагадаємо:
- Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") заплановане на 9 вересня в Лондоні.
- Формат "Рамштайн" був започаткований у березні 2022 року Сполученими Штатами як платформа координації військової допомоги Україні за участю понад 50 держав.
- Попереднє, 29-те засідання Контактної групи з питань оборони України, відбулось в онлайновому форматі.
- Раніше повідомлялось, що Міністерство оборони України протягом липня та серпня отримало від IT-коаліції чергову поставку обладнання загальною вартістю 10 млн, яку профінансували Люксембург, Ірландія, Бельгія та Естонія.