Міністр оборони Великої Британії приїхав у Київ

3 вересня міністр оборони Великої Британії Джо Гілі прибув до Києва з офіційним візитом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис міністра оборони України Дениса Шмигаля в Х

Деталі: Шмигаль зустрічав свого британського колегу на залізничному вокзалі у Києві.

🇺🇦🇬🇧 Glad to welcome UK Defence Secretary @JohnHealey_MP to Ukraine.

During our meeting, we will coordinate the key issues of the upcoming #UDCG meeting in London and joint defense projects. We are preparing important bilateral decisions that will strengthen the defense… pic.twitter.com/QZRLH7b7Ze — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 3, 2025

За його словами, в ході переговорів вони із Гілі скоординують "ключові питання майбутнього засідання Контактної групи з питань оборони України", яке збереться у Лондоні.

"Ми готуємо важливі двосторонні рішення, які зміцнять оборонний потенціал наших країн", – додав Шмигаль.

