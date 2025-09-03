Усі розділи
Міністр оборони Великої Британії приїхав у Київ

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцСереда, 3 вересня 2025, 11:05
3 вересня міністр оборони Великої Британії Джо Гілі прибув до Києва з офіційним візитом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис міністра оборони України Дениса Шмигаля в Х

Деталі: Шмигаль зустрічав свого британського колегу на залізничному вокзалі у Києві.

За його словами, в ході переговорів вони із Гілі скоординують "ключові питання майбутнього засідання Контактної групи з питань оборони України", яке збереться у Лондоні.

"Ми готуємо важливі двосторонні рішення, які зміцнять оборонний потенціал наших країн", – додав Шмигаль.

  • Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") заплановане на 9 вересня в Лондоні.
  • Формат "Рамштайн" був започаткований у березні 2022 року Сполученими Штатами як платформа координації військової допомоги Україні за участю понад 50 держав.
  • Попереднє, 29-те засідання Контактної групи з питань оборони України, відбулось в онлайновому форматі.
  • Раніше повідомлялось, що Міністерство оборони України протягом липня та серпня отримало від IT-коаліції чергову поставку обладнання загальною вартістю 10 млн, яку профінансували Люксембург, Ірландія, Бельгія та Естонія.

КиївВелика БританіяШмигаль
