Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЦПД: Пропаганда РФ знову спекулює на фейкові про "біолабораторії в Україні"

Валентина РоманенкоСереда, 3 вересня 2025, 11:51
ЦПД: Пропаганда РФ знову спекулює на фейкові про біолабораторії в Україні
ілюстрація: Getty Images

Російська пропаганда вчергове активізувала поширення фейку про "біолабораторії в Україні".

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО

Деталі: Зазначається, що зокрема представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, нібито "в США визнали існування 36 біолабораторій в Україні, де проводили досліди на людях".

Реклама:

У ЦПД звертають увагу на те, що фейк про "українські біолабораторії" Росія активно просуває ще з 2022 року. Жодного підтвердження їхнього існування світ так і не побачив. Натомість "доказова база" Кремля зазвичай ґрунтується на маніпуляціях, перекручуваннях та висловлюваннях маргінальних персонажів, яких російська пропаганда намагається представити як "впливових експертів".

 

Такі вигадки потрібні державі-агресору, щоб виправдовувати війну проти України, спекулювати на страхах суспільства та створювати ілюзію "зовнішньої загрози", наголошують у ЦПД.

пропагандаРосіядезінформаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У середу на фронті сталось 147 боїв, на чотирьох напрямках – досі тривають
відеоЩонайменше 15 людей загинули в аварії відомого фунікулера у Лісабоні
Зеленський прибув у Францію на саміт "коаліції рішучих"
Електроенергія щороку дорожчатиме на 10-20% з 2026 – прогноз уряду
відеоДружина Медведчука виїхала за кордон у супроводі агента СБУ – розслідувачі
На Волині знайшли застреленим прикордонника
Усі новини...
пропаганда
Пропаганда РФ показала Януковича, який заявив, що "вів Україну в Євросоюз"
У Росії анонсували удосконалення "ядерного щита"
ЦПД: Росіяни поширюють абсурдний фейк про "1,7 млн загиблих і зниклих бійців ЗСУ"
Останні новини
01:30
Лідери Британії та Іспанії уклали угоду про співпрацю після Brexit
00:52
оновленоОкупанти перекривали Кримський міст
00:44
Зеленський у Парижі розповів, чому не можна йти на територіальні поступки Путіну
00:10
ЄС планує подвоїти фінансову підтримку Гренландії
23:53
боксЗанадто рано: Льюїс закликав Ітауму не приймати бій проти Усика
23:52
У середу на фронті сталось 147 боїв, на чотирьох напрямках – досі тривають
23:41
В уряді Польщі привітали обіцянку Трампа не виводити американські війська
23:26
відеоЩонайменше 15 людей загинули в аварії відомого фунікулера у Лісабоні
23:24
Медики Нацгвардії провели унікальну операцію з відновлення вилиці пораненому бійцю
23:18
Новини економіки: рекордна сума "Нацкешбеку", електрика щороку дорожчатиме на 10-20%
Усі новини...
Реклама:
Реклама: