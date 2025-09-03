ЦПД: Пропаганда РФ знову спекулює на фейкові про "біолабораторії в Україні"

Російська пропаганда вчергове активізувала поширення фейку про "біолабораторії в Україні".

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО

Деталі: Зазначається, що зокрема представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, нібито "в США визнали існування 36 біолабораторій в Україні, де проводили досліди на людях".

У ЦПД звертають увагу на те, що фейк про "українські біолабораторії" Росія активно просуває ще з 2022 року. Жодного підтвердження їхнього існування світ так і не побачив. Натомість "доказова база" Кремля зазвичай ґрунтується на маніпуляціях, перекручуваннях та висловлюваннях маргінальних персонажів, яких російська пропаганда намагається представити як "впливових експертів".

Такі вигадки потрібні державі-агресору, щоб виправдовувати війну проти України, спекулювати на страхах суспільства та створювати ілюзію "зовнішньої загрози", наголошують у ЦПД.