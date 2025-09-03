Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії викрадених українських дітей перевиховують і мобілізують – розвідка Британії 

Уляна Кричковська, Ірина БалачукСереда, 3 вересня 2025, 14:05
У Росії викрадених українських дітей перевиховують і мобілізують – розвідка Британії 
Фото ілюстративне з pixabay.com

Росія викрала понад  19,5 тисячі українських дітей – частину з них помістили у табори "перевиховання", а тих, хто досягає 18 років, – мобілізують до російської армії, повідомляє розвідка Великої Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на аналіз розвідки від 3 вересня

Деталі: Британська розвідка зауважила, що понад 19,5 тисяч українських дітей були примусово переселені або депортовані російською владою на материкову частину Росії та в окупований Криму, а за деякими відкритими джерелами загальна кількість депортованих становить до 35 тисяч осіб.

Реклама:

Згідно з аналізом, Росія призиває молодих українців до російської армії, щойно їм виповнюється 18 років. Зазначається, що значна частина з них була викрадена з незаконно окупованих українських територій ще в дитинстві. 

За оцінками розвідки Британії, 6 тисяч українських дітей переселили до мережі "перевиховних таборів", звідки їх відправляють до військових навчальних центрів, коли вони досягають пізнього підліткового віку.

Розвідники вважають, що російське вище керівництво, принаймні частково, "розглядає викрадених українських дітей як потенційне джерело як поточного, так і майбутнього персоналу для російської армії". 

РЕКЛАМА:

"Російське керівництво, швидше за все, вважає, що їхня можлива загибель у російській армії викличе мінімальний, якщо взагалі викличе, спротив або протест з боку російської громадськості, яка в переважній більшості має обмежене уявлення про викрадення, якщо взагалі про них знає", – йдеться в аналізі.

Передісторія:

РосіяУкраїнадіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп каже про розмову з Путіним "найближчим часом" і про "хороший діалог" з ним
У МОН заявили, що зробили вступну кампанію до вишів "недружньою до ухилянтів"
Українець загинув внаслідок аварії фунікулера у Португалії
Ешелонована "антишахедна" система: Сирський розпорядився посилити роботу дронів-перехоплювачів
Окупанти до 16 років засудили адміністраторів телеграм-каналів затриманих у Мелітополі
Макрон: 26 країн готові або надіслати контингент в Україну, або надати певні засоби
Усі новини...
Росія
Британія наклала санкції на причетних до депортації українських дітей росіян, серед них мати Кадирова
ЦПД: Пропаганда РФ знову спекулює на фейкові про "біолабораторії в Україні"
Болгарія не розслідуватиме перешкоди GPS, які зачепили літак з фон дер Ляєн
Останні новини
08:39
фото, відео Росіяни завдали низку ударів по Сумщині: 3 постраждалих, вирували пожежі
08:24
У Білорусі затримали громадянина Польщі, який нібито збирав дані про навчання "Запад"
08:21
За добу на фронті було 172 боєзіткнення з ворогом, з них 47 на Покровському напрямку – Генштаб
07:54
ЗМІ: Трамп хоче від Європи повного припинення купівлі нафти у РФ і тиску на Китай
07:46
Годинна пауза, дискваліфікація за плювок і два тачдауни Хертса: в США стартував сезон НФЛ
07:39
Росіяни поцілили по підприємству у Дніпрі – вирують пожежі
07:13
ЗСУ за добу знешкодили ще 810 окупантів
06:56
У Кремлі заявили, що гарантії безпеки мають бути надані "і Україні, і Росії"
06:26
Байден переніс операцію з видалення ракових уражень шкіри – ЗМІ
05:54
Трамп знизив тарифи до 15% на імпорт з Японії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: