У Росії викрадених українських дітей перевиховують і мобілізують – розвідка Британії 

Росія викрала понад 19,5 тисячі українських дітей – частину з них помістили у табори "перевиховання", а тих, хто досягає 18 років, – мобілізують до російської армії, повідомляє розвідка Великої Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на аналіз розвідки від 3 вересня

Деталі: Британська розвідка зауважила, що понад 19,5 тисяч українських дітей були примусово переселені або депортовані російською владою на материкову частину Росії та в окупований Криму, а за деякими відкритими джерелами загальна кількість депортованих становить до 35 тисяч осіб.

Згідно з аналізом, Росія призиває молодих українців до російської армії, щойно їм виповнюється 18 років. Зазначається, що значна частина з них була викрадена з незаконно окупованих українських територій ще в дитинстві.

За оцінками розвідки Британії, 6 тисяч українських дітей переселили до мережі "перевиховних таборів", звідки їх відправляють до військових навчальних центрів, коли вони досягають пізнього підліткового віку.

Розвідники вважають, що російське вище керівництво, принаймні частково, "розглядає викрадених українських дітей як потенційне джерело як поточного, так і майбутнього персоналу для російської армії".

"Російське керівництво, швидше за все, вважає, що їхня можлива загибель у російській армії викличе мінімальний, якщо взагалі викличе, спротив або протест з боку російської громадськості, яка в переважній більшості має обмежене уявлення про викрадення, якщо взагалі про них знає", – йдеться в аналізі.

