Навальна і Кара-Мурза просять Канаду рятувати видворених із США росіян

Роман ПетренкоСереда, 3 вересня 2025, 20:13
Навальна і Кара-Мурза просять Канаду рятувати видворених із США росіян
фото: bild

У листі, адресованому прем'єр-міністру Канади Марку Карні, так звана російська опозиція – Юлія Навальна, Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин – написали про посилення вимог до прийому російських біженців у США та все більш "скептичний підхід до антивоєнних і опозиційних росіян".

Джерело: лист на сайті The globe and mailAstra, "Настоящее время"

Дослівно: "Багато росіян, які звернулися за притулком у США, перебувають у центрах утримання під вартою, попри те, що ніяк не порушували закон. Сім'ї часто розлучені, подружжя відправляють до в'язниць у різних штатах, а дітей поміщають у прийомні сім'ї".

Деталі: Американські суди нібито все частіше відхиляють заяви про надання притулку і приймають рішення про їх депортацію у РФ, де на них чекає "негайний арешт".

Підписанти закликають Канаду надати притулок депортованим із США росіянам, "чия антивоєнна діяльність не підлягає сумніву", а також поінформувати США про таке рішення і запропонувати передати таких громадян до Канади замість Росії.

Деякі з громадян РФ, як повідомляється, покинули батьківщину, оскільки підтримували опозиційні організації, брали участь у протестах проти політики Путіна і висловлювалися проти війни в Україні, але тепер їм загрожує депортація з США назад до Росії, де їм загрожує переслідування.

Росія
