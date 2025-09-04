Усі розділи
РФ вбила 3 й поранила 9 людей на Харківщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині

Анастасія ПроцЧетвер, 4 вересня 2025, 09:49
РФ вбила 3 й поранила 9 людей на Харківщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині
фото: ДСНС

Протягом 3 вересня російська армія завдала ударів по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі в Херсонській, Харківській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Внаслідок атак загинули троє людей, дев’ятеро отримали поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: Повідомляється, що під ударом російських дронів, авіації та артилерії опинилися понад 30 населених пунктів Херсонщини.

Окупанти били по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкодили 12 приватних будинків, газопровід, господарську споруду та кілька автомобілів. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

Також окупанти гатили по Харкову та 11 населених пунктів області. У Козачій Лопані загинув 50-річний чоловік. У Малинівці постраждали п’ятеро людей: четверо чоловіків віком від 25 до 69 років та 50-річна жінка. У селі Водяне загарбники поранили 47-річного чоловіка.

 
фото: ДСНС

Російські безпілотники також  атакували територію Лозівського району. У Лозовій та сусідніх громадах без світла залишилися близько 41 тисячі абонентів. Енергетики відновлюють постачання.

фото: ДСНС

Ворог шість разів атакував FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївської області. У Дмитрівці та Солончаках окупанти пошкодили приватні будинки. Також удари дронами зафіксовані по Очаківській та Галицинівській громадах. Без жертв.

На Дніпропетровщини Сили ПвК збили над областю два ворожі дрони. Проте уламки влучили в Покровську громаду Синельниківського району: поранено 29-річного чоловіка, зруйнований приватний будинок.
На Нікопольщині ворог атакував FPV-дронами та скинув боєприпаси з безпілотників по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Люди не постраждали.

