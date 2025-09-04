Росія 31 раз обстріляла Донеччину: 11 людей загинули, 16 поранені

Протягом доби 3 вересня російська армія 31 раз обстріляла населені пункти Донецької області, внаслідок чого загинули 11 мирних жителів, ще 16 дістали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Деталі: Зазначається, що російські війська в Лимані обстрілами пошкодили багатоповерхівку, приватний будинок і крамницю. У Калениках окупанти вбили одну людину та зруйнували автомобіль. У Слов’янську вони пошкодили дві нежитлові будівлі й 13 приватних будинків. У Зеленому Олександрівської громади росіяни зруйнували гараж і майстерню, а в Іверському Новодонецької громади – п’ять будинків.

фото: Донецька ОВА

У Дружківці окупанти поранили сімох людей, зруйнували відділення "Нової пошти", крамницю та кав’ярню.

У Костянтинівці російські удари забрали життя дев’яти людей, ще семеро дістали поранення. Також росіяни пошкодили шість багатоповерхівок, десять приватних будинків, торговий центр, крамницю, п’ять торгових павільйонів і два автомобілі.

фото: Донецька ОВА

У Сіверську росіяни вбили одну людину, ще двох поранили. Крім того, окупанти зруйнували два приватні будинки та автомобіль.

