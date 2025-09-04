Усі розділи
Росія 31 раз обстріляла Донеччину: 11 людей загинули, 16 поранені

Анастасія ПроцЧетвер, 4 вересня 2025, 11:33
Росія 31 раз обстріляла Донеччину: 11 людей загинули, 16 поранені
фото: Донецька ОВА

Протягом доби 3 вересня російська армія 31 раз обстріляла населені пункти Донецької області, внаслідок чого загинули 11 мирних жителів, ще 16 дістали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Деталі: Зазначається, що російські війська в Лимані обстрілами пошкодили багатоповерхівку, приватний будинок і крамницю. У Калениках окупанти вбили одну людину та зруйнували автомобіль. У Слов’янську вони пошкодили дві нежитлові будівлі й 13 приватних будинків. У Зеленому Олександрівської громади росіяни зруйнували гараж і майстерню, а в Іверському Новодонецької громади – п’ять будинків.

фото: Донецька ОВА

У Дружківці окупанти поранили сімох людей, зруйнували відділення "Нової пошти", крамницю та кав’ярню. 

У Костянтинівці російські удари забрали життя дев’яти людей, ще семеро дістали поранення. Також росіяни пошкодили шість багатоповерхівок, десять приватних будинків, торговий центр, крамницю, п’ять торгових павільйонів і два автомобілі.

 
фото: Донецька ОВА

У Сіверську росіяни вбили одну людину, ще двох поранили. Крім того, окупанти зруйнували два приватні будинки та автомобіль.

Що передувало:

  • Раніше в Донецькій ОВА повідомляли, що від російських обстрілів Костянтинівки на Донеччині 3 вересня загинули 9 людей, ще 7 поранені.
  • У ніч на 3 вересня російські війська обстріляли Дружківку з РСЗВ "Смерч", поціливши у багатоквартирні житлові будинки. Поранення дістали семеро цивільних, серед них неповнолітня.

