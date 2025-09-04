Усі розділи
У Єлисейському палаці починається засідання "коаліції рішучих"

Тетяна Висоцька, Марія ЄмецьЧетвер, 4 вересня 2025, 12:24
У Єлисейському палаці починається засідання коаліції рішучих
фото: Getty Images

У французькій столиці розпочинається засідання "коаліції рішучих", яке проходить у Єлисейському палаці.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з Парижа 

Деталі: Лідери-учасники засідання коаліції почали прибувати до Єлисейського палацу після 11:30 за київським часом. Вже прибув і президент України Володимир Зеленський.

Раніше за усіх лідерів приїхав спецпредставник президента США Стів Віткофф, він не став відповідати на запитання журналістів. 

Близько 11:45 Єлисейський палац показав початок засідання.

Нагадаємо:

  • За столом особисто будуть присутні лідери шести країн ЄС, керівництво Євросоюзу та президент України, а також спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Генсек НАТО Марк Рютте долучиться дистанційно. 
  • Прем’єр Іспанії Педро Санчес, який також мав бути особисто, не долетів на зустріч через несправність літака. 
  • Всього в обговоренні, за словами Макрона, візьмуть участь 35 країн з Європи та інших частин світу. 
  • Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.

Франціякоаліція рішучих
