У Єлисейському палаці починається засідання "коаліції рішучих"

У французькій столиці розпочинається засідання "коаліції рішучих", яке проходить у Єлисейському палаці.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з Парижа

Деталі: Лідери-учасники засідання коаліції почали прибувати до Єлисейського палацу після 11:30 за київським часом. Вже прибув і президент України Володимир Зеленський.

EN DIRECT | Début de la réunion de la Coalition des volontaires à Paris. https://t.co/Q9L80PscGG — Élysée (@Elysee) September 4, 2025

Раніше за усіх лідерів приїхав спецпредставник президента США Стів Віткофф, він не став відповідати на запитання журналістів.

Близько 11:45 Єлисейський палац показав початок засідання.

