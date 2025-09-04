У ГУР прокоментували ураження російським дроном корабля ВМС ЗСУ: Працюємо над протидією
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони працюють над протидією російським морським дронам, один з яких у серпні уразив український корабель у гирлі річки Дунай.
Джерело: представник ГУР Андрій Юсов і командир спецпідрозділу ГУР Group13 на псевдо "Тринадцятий" під час передачі макетів морських дронів Magura Національному музею історії України у Другій світовій війні, передає "Укрінформ"
Пряма мова "Тринадцятого": "Дійсно, ворог запозичує наш досвід, ми це бачимо і слідкуємо за цим. У цьому випадку ворог має успіх, і ми вже працюємо над майбутньою нашою побудовою і реалізацією протидії".
Деталі: Командир додав, що за інформацією розвідки, у росіян не все гладко з розробкою морських безпілотників. "У них є суттєві проблеми, які я не буду озвучувати. Будемо працювати над тим, щоб це (ураження українських кораблів – ред.) не повторювалося", - зазначив військовий.
Своєю чергою Юсов зазначив, що росіяни запозичують український досвід виробництва і застосування морських дронів, просуваються у їх використанні, що є додатковим викликом для української цивільної і портової інфраструктури.
Передісторія:
- 28 серпня стало відомо, що російські окупаційні війська уразили один з кораблів Військово-морських сил ЗСУ. Повідомлялося, що один член екіпажу загинув, кілька поранено.
- Російські пабліки зазначали, що йдеться начебто про розвідувальний корабель Військово-морських Сил України "Сімферополь".
- 29 серпня речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що кількість загиблих внаслідок російського удару по кораблю Військово-морських сил ЗСУ зросла до двох.