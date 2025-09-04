Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президентка Єврокомісії намагається залучити прем'єра Індії до мирного процесу в Україні

Уляна Кричковська, Євген КізіловЧетвер, 4 вересня 2025, 16:45
Президентка Єврокомісії намагається залучити прем'єра Індії до мирного процесу в Україні
фото: Getty Images

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, як його країна поже посприяти припиненню війни в Україні.

Джерело: фон дер Ляєн у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: У четвер, 4 вересня, фон дер Ляєн розповіла, що спілкувалася із Моді.

Реклама:

"Ми щиро вітаємо подальшу співпрацю Індії з президентом Зеленським. Індія відіграє важливу роль у припиненні агресивної війни Росії та сприянні створенню шляху до миру", – зазначила президентка Єврокомісії.

Вона заявила, що російсько-українська війна "має глобальні наслідки для безпеки та підриває економічну стабільність". 

"У перспективі ми плануємо узгодити спільну стратегічну програму на наступному саміті ЄС-Індія, який відбудеться якомога раніше у 2026 році. Ми також залишаємося повністю відданими завершенню переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю до кінця року", – додала вона.

РЕКЛАМА:

Варто зауважити, що нещодавно американський президент Дональд Трамп вдарив тарифами по Індії. Нові тарифи США – найвищі в Азії – стосуються понад 55% товарів, що надходять до США, найбільшого ринку збуту Індії.

Трамп критикує Індію за купівлю російської нафти, кажучи, що вона фінансує війну глави Кремля Владіміра Путіна проти України. 

Нью-Делі захищає свої зв’язки з Москвою та називає дії США "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими".

Індіяросійсько-українська війнаЄврокомісіяЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлюєтьсяРосійські дрони "цілеспрямовано бʼють" по багатоповерхівках Києва: вже 8 постраждалих – КМВА
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Трамп каже, що саміт G20 проведуть у його гольф-комплексі
Усі новини...
Індія
Моді зустрівся з Путіним: закликав до припинення війни та пошуку мирного врегулювання
Індія та Китай відновлюють прямі авіарейси після 5-річної перерви
"Нобелівські амбіції" і тарифи розсварили Трампа з прем’єром Індії – NYT
Останні новини
04:55
Росія завдає масованого удару по Кривому Рогу ракетами і дронами – Вілкул
04:20
Кременчук під масовим обстрілом: десятки вибухів і часткове знеструмлення міста – мер
03:49
Росіяни завдали удару по підприємству в Запоріжжі: пошкоджено цех
03:32
оновлюєтьсяРосійські дрони "цілеспрямовано бʼють" по багатоповерхівках Києва: вже 8 постраждалих – КМВА
03:29
США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ
02:25
У розвідці заявили про глибоку кризу в паперовій промисловості Росії
01:40
Пошкодження підводних кабелів у Червоному морі спричинило проблеми в роботі Microsoft Azure
01:01
4 поразки та лише 1 перемога: українські боксери невдало провели третій змагальний день на ЧС-2025
00:52
ChatGPT, Meta AI та інші чат-боти стали вдвічі частіше брехати та поширюють російські фейки — дослідження
00:10
оновленоУ Києві та низці областей по російських дронах працює ППО
Усі новини...
Реклама:
Реклама: