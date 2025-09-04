Президентка Єврокомісії намагається залучити прем'єра Індії до мирного процесу в Україні

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, як його країна поже посприяти припиненню війни в Україні.

Джерело: фон дер Ляєн у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: У четвер, 4 вересня, фон дер Ляєн розповіла, що спілкувалася із Моді.

"Ми щиро вітаємо подальшу співпрацю Індії з президентом Зеленським. Індія відіграє важливу роль у припиненні агресивної війни Росії та сприянні створенню шляху до миру", – зазначила президентка Єврокомісії.

Вона заявила, що російсько-українська війна "має глобальні наслідки для безпеки та підриває економічну стабільність".

"У перспективі ми плануємо узгодити спільну стратегічну програму на наступному саміті ЄС-Індія, який відбудеться якомога раніше у 2026 році. Ми також залишаємося повністю відданими завершенню переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю до кінця року", – додала вона.

Варто зауважити, що нещодавно американський президент Дональд Трамп вдарив тарифами по Індії. Нові тарифи США – найвищі в Азії – стосуються понад 55% товарів, що надходять до США, найбільшого ринку збуту Індії.

Трамп критикує Індію за купівлю російської нафти, кажучи, що вона фінансує війну глави Кремля Владіміра Путіна проти України.

Нью-Делі захищає свої зв’язки з Москвою та називає дії США "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими".