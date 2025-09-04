Зеленський: Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в Євросоюзі винесено окремим пунктом гарантій безпеки.

Джерело: глава держави на пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Передусім, серед гарантій безпеки, які ми бачимо, членство в Європейському Союзі, для нас це обов'язкові економічні гарантії безпеки, і політичні, і економічні, і геополітичні. Тому в нашому підході до гарантій безпеки це важливий пункт, який винесений в окремий пункт".

