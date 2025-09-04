Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоЧетвер, 4 вересня 2025, 19:17
Зеленський: Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки
Зеленський на зустрічі країн – учасниць коаліції охочих. фото з соцмереж президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в Євросоюзі винесено окремим пунктом гарантій безпеки.

Джерело: глава держави на пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Передусім, серед гарантій безпеки, які ми бачимо, членство в Європейському Союзі, для нас це обов'язкові економічні гарантії безпеки, і політичні, і економічні, і геополітичні. Тому в нашому підході до гарантій безпеки це важливий пункт, який винесений в окремий пункт".

Реклама:

Передісторія:

  • Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів "коаліції рішучих" надати Україні гарантії безпеки, при чому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.
  • За його словами, внесок США фіналізують у найближчі тижні.

ЄСєвроінтеграціягарантії безпекиЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлюєтьсяРосійські дрони "цілеспрямовано бʼють" по багатоповерхівках Києва: вже 8 постраждалих – КМВА
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Трамп каже, що саміт G20 проведуть у його гольф-комплексі
Усі новини...
ЄС
Президентка Єврокомісії намагається залучити прем'єра Індії до мирного процесу в Україні
Майже 53% поляків проти підтримки їх країною вступу України в НАТО
З третього вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту
Останні новини
04:55
Росія завдає масованого удару по Кривому Рогу ракетами і дронами – Вілкул
04:20
Кременчук під масовим обстрілом: десятки вибухів і часткове знеструмлення міста – мер
03:49
Росіяни завдали удару по підприємству в Запоріжжі: пошкоджено цех
03:32
оновлюєтьсяРосійські дрони "цілеспрямовано бʼють" по багатоповерхівках Києва: вже 8 постраждалих – КМВА
03:29
США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ
02:25
У розвідці заявили про глибоку кризу в паперовій промисловості Росії
01:40
Пошкодження підводних кабелів у Червоному морі спричинило проблеми в роботі Microsoft Azure
01:01
4 поразки та лише 1 перемога: українські боксери невдало провели третій змагальний день на ЧС-2025
00:52
ChatGPT, Meta AI та інші чат-боти стали вдвічі частіше брехати та поширюють російські фейки — дослідження
00:10
оновленоУ Києві та низці областей по російських дронах працює ППО
Усі новини...
Реклама:
Реклама: