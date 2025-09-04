Зеленський: Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки
Четвер, 4 вересня 2025, 19:17
Президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в Євросоюзі винесено окремим пунктом гарантій безпеки.
Джерело: глава держави на пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, передає "Європейська правда"
Пряма мова: "Передусім, серед гарантій безпеки, які ми бачимо, членство в Європейському Союзі, для нас це обов'язкові економічні гарантії безпеки, і політичні, і економічні, і геополітичні. Тому в нашому підході до гарантій безпеки це важливий пункт, який винесений в окремий пункт".
Передісторія:
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів "коаліції рішучих" надати Україні гарантії безпеки, при чому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.
- За його словами, внесок США фіналізують у найближчі тижні.