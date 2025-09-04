FT: США поступово згорнуть безпекову допомогу європейським країнам, що межують з Росією

США планують поступово згорнути програми з надання безпекової допомоги європейським арміям, розташованим уздовж кордону з Росією, аби перекласти тягар цих витрат на Європу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Деталі: За даними FT, адміністрація Дональда Трампа планує згорнути фінансування за так званим розділом 333, який дозволяє Пентагону надавати навчання і військову підтримку союзним США державам.

Реклама:

Кошти за розділом 333 затверджуються Конгресом, і фінансування наразі виділене до кінця вересня 2026 року, але після цього у Трампа планують більше його не запитувати, стверджують співрозмовники FT.

За словами співрозмовників видання в американському Сенаті, це рішення може призвести до скорочення "сотень мільйонів доларів", які США скеровують країнам, що межують з Росією.

Про рішення скоротити фінансування представники Пентагону повідомили на закритій зустрічі у Вашингтоні послам низки європейських країн.

РЕКЛАМА:

"За словами двох дипломатів, які були проінформовані про обговорення, європейські уряди були здивовані цією заявою і намагаються отримати додаткову інформацію від Вашингтона", – ідеться в матеріалі Financial Times.

У Європі також намагаються оцінити потенційні наслідки рішення США і те, чи зможуть там компенсувати американські кошти для зміцнення європейської безпеки, сказав FT один з дипломатів.

Посадовець Білого дому своєю чергою заявив виданню, що цей крок відповідає зусиллям Трампа з "перегляду та перерозподілу" зовнішньої допомоги США.

"Ця дія була скоординована з європейськими країнами відповідно до… давнього наголосу президента на тому, щоб Європа брала на себе більшу відповідальність за свою оборону", – сказав він.

Раніше, за даними ЗМІ, європейські союзники по НАТО почали непублічні приготування до того, як Альянс повинен вчинити у разі можливого скорочення американських військ на континенті.

Читайте також: Подолати залежність від США: чи здатна Європа самостійно подбати про свою безпеку.