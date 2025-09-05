Через російські обстріли Донеччини та Херсонщини загинули 6 людей, ще 10 дістали поранення
Протягом 4 вересня російські війська завдали масованих ударів по Донеччині та Херсонщині, внаслідок чого загинули щонайменше 6 людей, ще 10 отримали поранення.
Джерела: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Деталі: На Донеччині російські війська вбили п’ятьох цивільних: троє загинули у Костянтинівці та двоє – в Іллінівці. Ще двоє людей дістали поранення.
Зазначається, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
На Херсонщині під дроновими атаками, авіаударами та артобстрілами опинилися понад 38 населених пунктів, серед них і Херсон.
Росіяни били по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі: пошкоджено багатоповерхівку, 17 приватних будинків, господарську споруду, вантажівку, гаражі та автомобілі.
Внаслідок атак загинула одна людина, ще восьмеро отримали поранення.