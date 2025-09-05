Через російські обстріли Донеччини та Херсонщини загинули 6 людей, ще 10 дістали поранення

Протягом 4 вересня російські війська завдали масованих ударів по Донеччині та Херсонщині, внаслідок чого загинули щонайменше 6 людей, ще 10 отримали поранення.

Джерела: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Деталі: На Донеччині російські війська вбили п’ятьох цивільних: троє загинули у Костянтинівці та двоє – в Іллінівці. Ще двоє людей дістали поранення.

Реклама:

Зазначається, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

На Херсонщині під дроновими атаками, авіаударами та артобстрілами опинилися понад 38 населених пунктів, серед них і Херсон.

Росіяни били по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі: пошкоджено багатоповерхівку, 17 приватних будинків, господарську споруду, вантажівку, гаражі та автомобілі.

РЕКЛАМА:

Внаслідок атак загинула одна людина, ще восьмеро отримали поранення.