Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через російські обстріли Донеччини та Херсонщини загинули 6 людей, ще 10 дістали поранення

Анастасія ПроцП'ятниця, 5 вересня 2025, 08:43
Через російські обстріли Донеччини та Херсонщини загинули 6 людей, ще 10 дістали поранення
Ілюстративне фото: Getty Images

Протягом 4 вересня російські війська завдали масованих ударів по Донеччині та Херсонщині, внаслідок чого загинули щонайменше 6 людей, ще 10 отримали поранення.

Джерела: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Деталі: На Донеччині російські війська вбили п’ятьох цивільних: троє загинули у Костянтинівці та двоє – в Іллінівці. Ще двоє людей дістали поранення. 

Реклама:

Зазначається, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

На Херсонщині під дроновими атаками, авіаударами та артобстрілами опинилися понад 38 населених пунктів, серед них і Херсон. 

Росіяни били по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі: пошкоджено багатоповерхівку, 17 приватних будинків, господарську споруду, вантажівку, гаражі та автомобілі. 

РЕКЛАМА:

Внаслідок атак загинула одна людина, ще восьмеро отримали поранення.

Донецька областьХерсонська областьросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоРосія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, троє загиблих та 11 постраждалих
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Трамп каже, що саміт G20 проведуть у його гольф-комплексі
Усі новини...
Донецька область
Довічний термін отримав боєць НГУ, який розстріляв поліцейських та двох жінок на Донеччині
Росія 31 раз обстріляла Донеччину: 11 людей загинули, 16 поранені
На підконтрольній Києву Донеччині проживають понад 216 тисяч цивільних – ОВА
Останні новини
07:03
В Києві після ймовірного збиття ворожого БпЛА загорілася урядова будівля – Кличко
06:57
У Києві після масованої атаки Росії перекрили рух на частині вулиць
06:30
Ворог завдав масованого удару по Одесі ударними БпЛА: пошкоджені житлові будинки та інфраструктура
05:54
оновленоВ Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: Росія запустила ракети
04:55
доповненоРосія завдала масованого удару по Кривому Рогу ракетами і дронами: є влучання у трьох локаціях – Вілкул
04:20
Кременчук під масованим обстрілом: десятки вибухів і часткове знеструмлення міста – мер
03:49
Росіяни завдали удару по підприємству в Запоріжжі: пошкоджено цех
03:32
оновлено, фотоРосія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, троє загиблих та 11 постраждалих
03:29
США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ
02:25
У розвідці заявили про глибоку кризу в паперовій промисловості Росії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: