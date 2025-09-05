Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Очільниця ВАКС: Відчуваємо загрозу незалежності суду більше, ніж будь-коли

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 вересня 2025, 14:07
Очільниця ВАКС: Відчуваємо загрозу незалежності суду більше, ніж будь-коли
голова ВАКС Віра Михайленко. фото пресслужби суду

Вищий антикорупційний суд очікує кампанію з дискредитації суду, інформаційні маніпуляції, що може загрожувати незалежності судової інституції.

Джерело: очільниця ВАКС Віра Михайленко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми зараз відчуваємо загрози (незалежності ВАКС). Це пов'язано з діяльністю як владних структур, так і окремих груп осіб".

Реклама:

Деталі: Михайленко додала: "Очікуємо провокації, дискредитаційну кампанію, інформаційні маніпуляції".

За словами голови ВАКС, це завжди мало місце, "але зараз очікується, що це буде більш системно і масовано".

Михайленко зазначила: "Більш конкретно ми пізніше про це повідомимо, якщо ця загроза не спаде".

РЕКЛАМА:

В ході панельної дискусії до 6-річчя створення ВАКС Михайленко заявила, що для антикорупційного суду "загроза незалежності є більше, ніж будь-коли".

Нагадаємо: 4 вересня Вищий антикорупційний суд заявив, що невідомі особи, представившись журналістами телеканалу, намагалися взяти у судді ВАКС коментар. Такі дії в суді вважають "ймовірною підготовкою до злочину".

Читайте також: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ

"Як і ким реалізовувалась спецоперація по знищенню незалежності НАБУ і САП?

Антикорупційний суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоРосія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, троє загиблих та 13 постраждалих
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Трамп каже, що саміт G20 проведуть у його гольф-комплексі
Усі новини...
Антикорупційний суд
У ВАКС заявили, що їхнього суддю біля дому підстерегли лжежурналісти
Пашинському на 80 млн грн зменшили заставу
Скарги у підготовчому провадженні: чи варто адвокатам шукати справедливості у ВАКС?
Останні новини
07:51
Сили оборони України відмінусували ще 970 російських окупантів – Генштаб
07:25
Масований удар по Київщині: поранено дівчину, в кількох районах пошкоджені будинки
07:03
В Києві унаслідок падіння уламку ворожого БпЛА горить будівля Кабміну
06:57
У Києві після масованої атаки Росії перекрили рух на частині вулиць
06:30
Ворог завдав масованого удару по Одесі ударними БпЛА: пошкоджені житлові будинки та інфраструктура
05:54
оновленоВ Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: Росія запустила ракети
04:55
оновленоРосія завдала масованого удару по Кривому Рогу ракетами і дронами: троє постраждалих – Вілкул
04:20
Кременчук під масованим обстрілом: десятки вибухів і часткове знеструмлення міста – мер
03:49
Росіяни завдали удару по підприємству в Запоріжжі: пошкоджено цех
03:32
оновлено, фотоРосія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, троє загиблих та 13 постраждалих
Усі новини...
Реклама:
Реклама: