Очільниця ВАКС: Відчуваємо загрозу незалежності суду більше, ніж будь-коли

Вищий антикорупційний суд очікує кампанію з дискредитації суду, інформаційні маніпуляції, що може загрожувати незалежності судової інституції.

Джерело: очільниця ВАКС Віра Михайленко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми зараз відчуваємо загрози (незалежності ВАКС). Це пов'язано з діяльністю як владних структур, так і окремих груп осіб".

Деталі: Михайленко додала: "Очікуємо провокації, дискредитаційну кампанію, інформаційні маніпуляції".

За словами голови ВАКС, це завжди мало місце, "але зараз очікується, що це буде більш системно і масовано".

Михайленко зазначила: "Більш конкретно ми пізніше про це повідомимо, якщо ця загроза не спаде".

В ході панельної дискусії до 6-річчя створення ВАКС Михайленко заявила, що для антикорупційного суду "загроза незалежності є більше, ніж будь-коли".

Нагадаємо: 4 вересня Вищий антикорупційний суд заявив, що невідомі особи, представившись журналістами телеканалу, намагалися взяти у судді ВАКС коментар. Такі дії в суді вважають "ймовірною підготовкою до злочину".

