Зеленський: Уже 26 країн готові гарантувати Україні безпеку

Президент Володимир Зеленський підтвердив слова президента Франції Емманюеля Макрона про те, що вже 26 країн готові "гарантувати Україні безпеку".

Джерело: Зеленський у Telegram за підсумками закордонних візитів

Пряма мова: "Поряд із нами вся вільна Європа, Америка, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія, інші партнери у світі.

Наш результат: уже 26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку. Вдячний усім лідерам за нашу спільну роботу".

Деталі: Водночас Зеленський зазначив, що "перш ніж гарантувати мир, потрібно підштовхнути Росію до нього".

"Треба зробити все можливе, щоб Москва припинила відкидати всі мирні ініціативи й усвідомила наслідки затягування війни. Сильні санкції та тарифи – обʼєднані європейські й американські зусилля – ключ до цього. Жодної можливості для фінансування військової машини Росії не має залишитися. Далі – більше трансатлантичної роботи, щоб тиск був справді відчутний", – додав він.

Що передувало: 4 вересня президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі "коаліції рішучих" заявив, що 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

