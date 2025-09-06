Усі розділи
Зеленський розповів, які гарантії готові надати Україні 26 країн

Катерина ТищенкоСубота, 6 вересня 2025, 21:26
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що гарантії безпеки для України, в яких погодилися брати участь 26 країн, включають захист на землі, в повітрі, на морі, у кіберпросторі, а також фінансування для армії.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: ""Коаліція охочих" – 35 країн, в гарантіях безпеки для України – 26 країн. Це змістовні речі на землі, в небі, на морі, також у кіберпросторі, також це фінансування для нашої армії.

Найголовніше – це достатньо сильна українська армія, щоб точно була гарантована наша незалежність, суверенітет України. А отже, це зброя для армії, довгострокове фінансування для української армії. Багато з цих компонентів ми погодили з партнерами за основу".

Деталі: Зеленський зазначив, що наступний тиждень теж має бути "доволі активним", зокрема йде підготовка до формату "Рамштайн".

"Ми працюємо також і щоб були нові внески партнерів у програму PURL. Це дуже потрібна програма: ми завдяки цій програмі купуємо американську зброю, і вже там більше 2 мільярдів доларів. Ми будемо ще збільшувати це фінансування. Серед головних пріоритетів для всієї нашої роботи з партнерами – більший захист неба, захист проти російських "Шахедів", проти російських ракет", – сказав він.

Що передувало: 4 вересня президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі "коаліції рішучих" заявив, що 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

6 вересня Зеленський також заявив, що вже 26 країн готові "гарантувати Україні безпеку".

