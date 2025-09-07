Макрон: Росія дедалі більше занурюється в логіку війни й терору

Президент Франції Емманюель Макрон засудив нічну масовану атаку Росії по Україні, внаслідок якої загинули люди та зруйнована інфраструктура.

Джерело: допис Макрона на сторінці в Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Французький президент наголосив, що Росія запустила по Україні сотні безпілотників і десятки ракет, завдаючи невибіркових ударів.

Реклама:

Пряма мова Макрона: "Разом з Україною і нашими партнерами ми виступаємо за мир. Росія, тим часом дедалі глибше занурюється в логіку війни і терору. На боці України ми продовжуватимемо робити все для того, щоб справедливий і сталий мир запанував".

Передісторія: