Макрон: Росія дедалі більше занурюється в логіку війни й терору
Неділя, 7 вересня 2025, 15:18
Президент Франції Емманюель Макрон засудив нічну масовану атаку Росії по Україні, внаслідок якої загинули люди та зруйнована інфраструктура.
Джерело: допис Макрона на сторінці в Х, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Французький президент наголосив, що Росія запустила по Україні сотні безпілотників і десятки ракет, завдаючи невибіркових ударів.
Пряма мова Макрона: "Разом з Україною і нашими партнерами ми виступаємо за мир. Росія, тим часом дедалі глибше занурюється в логіку війни і терору. На боці України ми продовжуватимемо робити все для того, щоб справедливий і сталий мир запанував".
Передісторія:
- Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський різко відреагував на масовану атаку Росії по Україні, заявивши, що "Путін лише удає бажання миру, а насправді прагне вбити якомога більше українців".
- Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова після масованого удару РФ по Україні в ніч на 7 вересня закликала зупинити російський терор.
- У Києві станом на 13.00 відомо про двох загиблих та 20 поранених. Також внаслідок російського удару загорілась будівля Кабміну.
- У ніч на 7 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. ППО знешкодила 751 ціль із 823 засобів повітряного нападу РФ, є влучання 9 ракет та 54 ударних дронів на 33 локаціях.