Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон: Росія дедалі більше занурюється в логіку війни й терору

Ірина Кутєлєва, Ольга КацімонНеділя, 7 вересня 2025, 15:18
Макрон: Росія дедалі більше занурюється в логіку війни й терору
Фото: Emmanuel Macron/Х

Президент Франції Емманюель Макрон засудив нічну масовану атаку Росії по Україні, внаслідок якої загинули люди та зруйнована інфраструктура.

Джерело: допис Макрона на сторінці в Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Французький президент наголосив, що Росія запустила по Україні сотні безпілотників і десятки ракет, завдаючи невибіркових ударів.

Реклама:

Пряма мова Макрона: "Разом з Україною і нашими партнерами ми виступаємо за мир. Росія, тим часом дедалі глибше занурюється в логіку війни і терору. На боці України ми продовжуватимемо робити все для того, щоб справедливий і сталий мир запанував".

Передісторія:

  • Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський різко відреагував на масовану атаку Росії по Україні, заявивши, що "Путін лише удає бажання миру, а насправді прагне вбити якомога більше українців". 
  • Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова після масованого удару РФ по Україні в ніч на 7 вересня закликала зупинити російський терор.
  • У Києві станом на 13.00 відомо про двох загиблих та 20 поранених. Також внаслідок російського удару загорілась будівля Кабміну.
  • У ніч на 7 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. ППО знешкодила 751 ціль із 823 засобів повітряного нападу РФ, є влучання 9 ракет та 54 ударних дронів на 33 локаціях.

ФранціяМакронросійсько-українська війнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
Генштаб: 47 разів атакував ворог на Покровському напрямку
iPhone 17 отримав більший екран та "цілий день роботи" на одному заряді
футболУкраїна втратила очки з Азербайджаном у кваліфікації чемпіонату світу
Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
Україні терміново потрібні 10 систем Patriot та ракети до них – Шмигаль на засіданні "Рамштайн"
Усі новини...
Франція
Била Блана сумочкою і лаялася з батьками Мбаппе: матір Адрієна Рабйо – залізна леді футбольного світу
Зустріч "коаліції рішучих" у Франції завершилась, скоро буде дзвінок Трампу
Спецпредставник США Віткофф пробув на засіданні "коаліції рішучих" у Парижі 45 хвилин
Останні новини
02:35
Польща привела ППО та авіацію у стан найвищої готовності через російську атаку на Україну
02:15
Польський міжнародний аеропорт "Ряшів-Ясенка" закрили через "незаплановану військову активність"
01:23
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
00:46
Трамп прокоментував убивство 23-річної української біженки в Північній Кароліні
00:28
відеоУП: На Одещині невідомі з посвідченням ГУР викрали військовозобов’язаного
00:06
оновленоРосія атакує Україну ударними БпЛА: У Києві і низці регіонів оголосили тривогу
00:03
Apple випустила iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max: помаранчевий колір, цільний корпус, рекордна батарея та покращений зум
23:53
Новини економіки 9 вересня: уряд пропонує МВФ нову програму співпраці, Лукашенко роздарює картоплю
23:35
Після негоди на Київщині повернули світло для понад 50 тисяч сімей
23:30
Білий дім: Трамп "дуже засмучений" через удар Ізраїлю по ХАМАСу в Катарі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: