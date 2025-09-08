Усі розділи
Обстріли Дніпропетровщини: в неділю росіяни поранили 8 людей

Ольга Глущенко Понеділок, 8 вересня 2025, 04:34
Обстріли Дніпропетровщини: в неділю росіяни поранили 8 людей
фото: telegram Лисака

У неділю внаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській області поранень зазнали 8 осіб.

Джерело: начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: Лисак зазначив, що протягом неділі ворог гатив по Нікопольщині. Застосовував fpv-дрони та важку артилерію. Дісталося райцентру, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадам.

Внаслідок обстрілів постраждала 43-річна жінка. Серед пошкодженого – інфраструктура та адмінбудівля. Понівечені 5-поверхівка і приватна оселя. Ще в одному будинку сталося займання.

По Межівській громаді Синельниківщини росіяни вдарили БпЛА, поранили трьох людей. Крім того, потрощений приватний дім.

У Кривому Розі по допомогу до медиків звернувся ще один чоловік. Загалом через атаки на місто – четверо постраждалих. Двоє з них залишаються у лікарні.

Дніпропетровська областьобстрілросійсько-українська війна
