Генштаб: На фронті зафіксували 156 бойових зіткнень за добу

Анастасія ПроцПонеділок, 8 вересня 2025, 08:28
Генштаб: На фронті зафіксували 156 бойових зіткнень за добу
Ілюстративне фото: Getty Images

На фронті 7 вересня відбулось 156 бойових зіткнень, з них 43 – на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загалом протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дев’ять атак росіян. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 38 керованих авіаційних бомб та здійснив 216 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя та Сіверська. Загалом минулої доби відбулося 12 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки у районах Маркового, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок й  Міньківки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Вільне, Котлине, Новопідгороднє, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах Комишувахи, Зеленого Гаю, Обратного, Ольгівського,  Олександрограду та у напрямку Іванівки, Соснівки, Філії.

На Гуляйпільському напрямку протягом доби, що минула, ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку агресор чотири рази атакував позиції українських захисників в районі Плавнів та у бік Малої Токмачки, Степногірська та Новоданилівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

