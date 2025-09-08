Усі розділи
У НАЗК пояснили, чому заборонені політичні партії мають подавати фінансові звіти

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 вересня 2025, 12:21
У НАЗК пояснили, чому заборонені політичні партії мають подавати фінансові звіти
ілюстрація НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції наголошує, що заборона діяльності партії не знімає з неї обов’язок подавати фінансові звіти, тому низка заборонених в Укртаїні партій мають звітувати до повної своєї ліквідації.

Джерело: НАЗК

Дослівно: "Нещодавно НАЗК опублікувало перелік з понад 130 політичних партій, які не подали звіти  за II квартал 2025 року. Серед них – "Опозиційна платформа – За життя", "Комуністична партія України", "Партія Шарія"  та інші. Роз'яснюємо про особливості звітування заборонених політичних партій.

Створення й припинення діяльності політичної партії – це складний та тривалий юридичний процес, і навіть після заборони – політпартії зберігають статус юридичної особи, а з ним відповідні права та обов'язки, у тому числі звітувати до НАЗК відповідно до закону "Про політичні партії в Україні" (далі – закон)".

В агенції пояснюють, що заборона політичної партії  не дорівнює її ліквідації як юридичної особи .

Заборона діяльності політпартії тягне за собою відповідні юридичні обмеження, зокрема брати участь у виборах, та є підставою для запуску процедури її припинення як юридичної особи. Тож політична партія не зникає миттєво, а розпочинаються інші юридичні процеси для завершення усіх її справ.

При цьому законодавство не передбачає, що у випадку заборони діяльності партія автоматично не повинна подати звіт. Згідно зі ст. 17 закону вона має звітувати до НАЗК про наявні в неї майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, а не про свою діяльність. Така звітність має важливе значення і для процедури припинення партії як юридичної особи, наголошують у НАЗК.

Разом з тим виконання такого обов’язку забороненою політичною партією жодним чином не легалізує (відновлює) можливість провадити діяльність.        

НАЗК контролює, щоб ніхто не приховав майно та  кошти чи використав їх незаконно. Особливо якщо це кошти державного фінансування.

До моменту внесення у Реєстр запису про припинення політичної партії як юридичної особи, вона зберігає свою певну правосуб'єктність. Лише після цього її діяльність вважаться остаточно припиненою, у тому числі вона більше не є суб'єктом подання звітності до НАЗК.

За неподання звітів передбачена відповідальність згідно зі ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Це, зокрема, накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 6 800 грн.

Що передувало: НАЗК опублікувало перелік з понад 130 політичних партій, які не подали звіти  за II квартал 2025 року. Серед них – "Опозиційна платформа – За життя", "Комуністична партія України", "Партія Шарія" та інші.

НАЗКпартії
