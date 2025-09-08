Усі розділи
Румунія, Угорщина і Чехія ліквідували білоруську розвідувальну мережу в Європі

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 8 вересня 2025, 18:59
Румунія, Угорщина і Чехія ліквідували білоруську розвідувальну мережу в Європі
фото getty images

Спецслужби Румунії, Угорщини та Чехії оголосили про ліквідацію білоруської розвідувальної мережі, створеної в Європі, а Прага додатково висилає одного працівника білоруського посольства.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на чеську Службу безпеки та інформації

Деталі: Розвідувальну мережу в Європі створював Комітет державної безпеки Білорусі, який прагнув налагодити мережу агентів та збору розвідінформації, ідеться в повідомленні.

Європейські спецслужби викрили членів та співробітників КДБ Білорусі, "серед яких був, наприклад, колишній заступник молдовської розвідки (SIS), який мав передавати КДБ секретну інформацію", ідеться в повідомленні.

У Службі безпеки та інформації Чехії кажуть, що білорусам вдалося побудувати агентську мережу, "перш за все, завдяки можливості вільно пересуватися Європою".

Додатково Міністерство закордонних справ Чехії сказало, що оголошує працівника посольства Білорусі, який працює на КДБ, персоною нон грата.

"Ми не потерпимо зловживання дипломатичним прикриттям для діяльності спецслужб", – додали у відомстві.

У березні Генеральна прокуратура Литви передала до суду справу, за якою двоє громадян країн звинувачуються в шпигунстві на користь Білорусі.

Перед тим глава Департаменту держбезпеки Литви Дарюс Яунішкіс запропонував запровадити суворіші покарання за шпигунство на користь іншої країни.

РумуніяУгорщинаЧехіяБілорусь
