Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: Німеччина та Франція хочуть санкцій ЄС проти російського "Лукойла" у 19-му санкційному пакеті

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловПонеділок, 8 вересня 2025, 21:32
ЗМІ: Німеччина та Франція хочуть санкцій ЄС проти російського Лукойла у 19-му санкційному пакеті
фото: "Радіо Свобода"

За даними агентства AFP з посиланням на на проінформованих дипломатів, Німеччина і Франція наполягають на запровадженні санкцій проти російської нафтової компанії "Лукойл" у межах майбутнього, 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на AFP

Деталі: За даними джерел AFP, минулого тижня Німеччина і Франція передали Єврокомісії пропозицію накласти санкції на "Лукойл" та її торговельну дочірню компанію "Літаско".

Реклама:

Вони також наполягають на тому, щоб внести до санкційного списку ЄС нафтопереробні заводи в третіх країнах, які беруть участь в експорті російської нафти до Євросоюзу, та торговельні компанії, що займаються російською нафтою, сказали співрозмовники агентства.

Від Берліна та Парижа також пролунав заклик посилити санкції проти компаній за межами Росії, які допомагають Москві обходити санкції, і боротьбу з криптовалютними схемами в Центральній Азії, пише AFP.

Дипломати ЄС сказали агентству, що обговорення 19-го пакета санкцій ще перебуває на початковій стадії і поки що невідомо, які пропозиції увійдуть до остаточного проекту Єврокомісії.

614РЕКЛАМА:

Санкції потребуватимуть підтримки всіх 27 країн Європейського Союзу, зокрема Угорщини, яка через енергетичне партнерство з Росією може виступити проти санкцій проти "Лукойлу".

Передісторія:

  • Раніше головна дипломатка ЄС Кая Каллас говорила, що до 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть увійти обмеження проти російської енергетики, фінансових послуг, а також вторинні санкції.
  • Міністр енергетики США Кріс Райт сказав, що європейські країни мають припинити купувати російську нафту та газ, якщо вони хочуть, щоб Вашингтон посилив санкції проти Москви.

санкціїРосіяенергетикаЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
З Ужгорода запустили перші поїзди євроколією до країн ЄС
фото Росіяни вдарили 3 ракетами по селу на Сумщині: 2 загиблих та 5 поранених
Білорусь і Росія розпочали навчання "Запад-2025", що непокоїть НАТО
Глава МЗС Польщі Сікорський приїхав до Києва
Трамп заявив, що вторгнення російських дронів в Польщу могло бути "помилкою"
Від початку доби на фронті відбулось 141 бойове зіткнення – Генштаб
Усі новини...
санкції
Делегація ЄС полетить до США обговорити спільні санкції проти Росії – ЗМІ
Трамп заявив про готовність перейти до "другої фази" санкцій проти РФ
У США кажуть, що готові разом з Європою довести економіку РФ до "повного колапсу"
Останні новини
12:59
боксПаркер вважає, що Усик уникає бою з ним
12:58
На Харківщині дрон РФ атакував авто: поранені троє людей
12:31
подкаст"Шахеди" в Польщі, українські "Ланцети" та Добропільський виступ – головне про війну за тиждень
12:31
У Польщі запевнили, що вчитимуться збивати дрони не на території України
12:30
Україна матиме 17,6 ГВт потужності в опалювальний сезон – Міненерго
12:22
Як Покрова стала національним святом для українців: історія та традиції
12:21
Чесько-український ударний ШІ-дрон MACE може працювати в складі рою та забезпечує зв'язок до 100 км
12:11
Американські сенатори показали законопроєкт про визнання Росії та Білорусі спонсорами тероризму
12:08
Орбан про дрони РФ в Польщі: "Загроза війни неминуча, а поляки у ній по вуха"
12:01
Вбивство українки у США: хлопець Заруцької розкритикував суддю, яка відпустила підозрюваного
Усі новини...
Реклама:
Реклама: