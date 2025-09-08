ЗМІ: Німеччина та Франція хочуть санкцій ЄС проти російського "Лукойла" у 19-му санкційному пакеті

За даними агентства AFP з посиланням на на проінформованих дипломатів, Німеччина і Франція наполягають на запровадженні санкцій проти російської нафтової компанії "Лукойл" у межах майбутнього, 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на AFP

Деталі: За даними джерел AFP, минулого тижня Німеччина і Франція передали Єврокомісії пропозицію накласти санкції на "Лукойл" та її торговельну дочірню компанію "Літаско".

Вони також наполягають на тому, щоб внести до санкційного списку ЄС нафтопереробні заводи в третіх країнах, які беруть участь в експорті російської нафти до Євросоюзу, та торговельні компанії, що займаються російською нафтою, сказали співрозмовники агентства.

Від Берліна та Парижа також пролунав заклик посилити санкції проти компаній за межами Росії, які допомагають Москві обходити санкції, і боротьбу з криптовалютними схемами в Центральній Азії, пише AFP.

Дипломати ЄС сказали агентству, що обговорення 19-го пакета санкцій ще перебуває на початковій стадії і поки що невідомо, які пропозиції увійдуть до остаточного проекту Єврокомісії.

Санкції потребуватимуть підтримки всіх 27 країн Європейського Союзу, зокрема Угорщини, яка через енергетичне партнерство з Росією може виступити проти санкцій проти "Лукойлу".

