Урядова криза у Франції: Макрон призначить наступного премʼєра "найближчими днями"

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловПонеділок, 8 вересня 2025, 21:49
Урядова криза у Франції: Макрон призначить наступного премʼєра найближчими днями
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото Getty images

Єлисейський палац повідомив, що президент Франції Емманюель Макрон налаштований призначити наступника премʼєра Франсуа Байру, уряд якого не отримав вотуму довіри від парламенту в понеділок.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro

Деталі: Макрон, як зазначається, "бере до відома" відставку Байру, якого не підтримали під час голосування за довіру в Національній асамблеї Франції, і призначить його наступника "найближчими днями".

Французький президент таким чином, імовірно, відкидає варіант розпуску парламенту і дострокових виборів, на якому наполягає ультраправе "Національне обʼєднання".

Після провалу вотуму довіри уряду Байру він має подати Макрону прохання про відставку уранці у вівторок, після чого залишатиметься на посаді як виконувач обовʼязків.

Уряд Байру пропрацював девʼять місяців і став четвертим за два роки, який достроково завершує повноваження.

