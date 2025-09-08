Усі розділи
У Хмельницькому чоловік підірвав гранату: травмував себе та перехожого

Тетяна ОлійникПонеділок, 8 вересня 2025, 21:55
У Хмельницькому чоловік підірвав гранату: травмував себе та перехожого
фото - поліція хмельницької області

Увечері понеділка у Хмельницькому стався вибух: чоловік підірвав предмет, схожий на гранату, є постраждалі.

Джерело: поліція Хмельницької області

Дослівно: "Вибух стався близько 19-ї години у дворі будинку по вулиці Зарічанській у Хмельницькому. 

За попередньою інформацією, 45-річний хмельничанин підірвав на вулиці предмет, схожий на гранату. В результаті вибуху сам підривник отримав тілесні ушкодження у вигляді ампутації руки.

Осколкові поранення також отримав ще один перехожий, 29-річний мешканець обласного центру". 

 
фото - поліція хмельницької області

Деталі: Обох чоловіків доправили до лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

Хмельницькийвибух
