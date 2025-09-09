Трамп відреагував на загибель українки у США

Президент США Дональд Трамп відреагував на загибель біженки з України, зазначивши, що її "кров на руках демократів".

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Пряма мова Трампа: "Я подивився жахливе відео з прекрасною молодою українською біженкою, яка приїхала до Америки, щоб уникнути наслідків жорстокої війни в Україні, й невинно їхала метро в Шарлотті, Північна Кароліна, де на неї жорстоко напав психічно неврівноважений божевільний".

Реклама:

Деталі: У дописі Трап зазначив, що нападник – це "відомий злочинець", якого затримували і відпускали 14 разів.

Пряма мова Трампа: "Якого біса він їздив потягами та ходив вулицями? Таких злочинців слід ув’язнювати".

Деталі: За словами Трампа, "було видно, як кров цієї невинної буквально капає з ножа вбивці, і тепер її кров – на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей до в'язниці".

614РЕКЛАМА:

У зв’язку з цим Трамп заявив, що Північна Кароліна, як і кожен інший штат, потребує закону й порядку. Він наголосив, що тільки республіканці можуть забезпечити це та закликав голосувати за кандидата від республіканців до Сенату в Північній Кароліні.