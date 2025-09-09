Сі Цзіньпін заявив, що Китай поглиблюватиме співпрацю з КНДР

Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай продовжуватиме зміцнювати стратегічні комунікації та поглиблювати співпрацю з Північною Кореєю.

Джерело: Сі у вітальному посланні лідеру КНДР Кім Чен Ину з нагоди 77-ї річниці заснування його країни, цитують KCNA, "Укрінформ"

Дослівно з послання Сі: "Китай і КНДР є традиційними та дружніми сусідами. Захищати, зміцнювати та розвивати відносини між Китаєм і КНДР є послідовною та непохитною стратегічною політикою китайської Комуністичної партії та уряду".

Реклама:

Деталі: У своєму посланні Сі згадав про відвідання Кімом Пекіна 3 вересня і його участь у заходах з нагоди 80-ї річниці перемоги у Війні опору китайського народу японській агресії та у Другій світовій війні, зазначивши, що тоді вони спільно представили план розвитку відносин між двома країнами на наступні роки.

Дослівно з послання Сі: "Китайська сторона готова об’єднати зусилля у просуванні дружби між Китаєм і КНДР та соціалістичної справи двох країн шляхом посиленої стратегічної комунікації, активних обмінів та тісної співпраці з КНДР".

Нагадаємо: Сі Цзіньпін, правитель РФ Володимир Путін та північнокорейський лідер Кім Чен Ин розмовляли про можливість дожити до 150 років, коли прямували на військовий парад у Пекіні.

614РЕКЛАМА:

Після зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина з правителем Росії Володимиром Путіним у Пекіні північнокорейські співробітники ретельно витерли усі предмети, до яких торкався Кім.