Росія атакувала 84-ма безпілотниками, 23 дрони влучили
В ніч на 9 вересня Росія атакувала 84-ма ударними дронами, протиповітряна оборона знешкодила 60 із них.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: З 19.00 8 вересня ворог атакував безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків російських міст Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.
За даними Повітряних сил, понад 50 із них були "Шахедами".
Повідомляється, що станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 60 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Що передувало: Вночі 9 вересня у Запоріжжі внаслідок атаки ворожих виникла пожежа, жінка зазнала поранень.