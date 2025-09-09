Угорщина та Словаччина хочуть зняти санкції з шістьох російських бізнесменів

Дві держави ЄС – Угорщина та Словаччина – можуть не підтримати продовження частини індивідуальних санкцій, термін продовження яких спливає 15 вересня, якщо з цього списку не буде виключено шістьох російських бізнесменів.

Джерело: кілька дипломатів з провідних держав ЄС, дотичні до перемовин, у коментарі кореспондентці "Європейської правди"

Деталі: Угорщина і Словаччина знову вимагають виключити з індивідуального санкційного списку ЄС кількох громадян Росії – інакше вони погрожують не підтримати продовження всіх індивідуальних санкцій.

"Йдеться про обмежувальні заходи стосовно дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Угорщина та Словаччина наполягають на скасуванні цих заходів щодо шести осіб, російських бізнесменів", – повідомив "ЄвроПравді" один зі співрозмовників.

Він нагадав, що частина цих санкцій має бути продовжена до 15 вересня 2025 року (продовжуються щопівроку) – інакше вони будуть автоматично скасовані проти всіх, хто є у списку.

Ще один дипломат додав, що "Угорщина вимагає виключити з санкційного списку чотирьох росіян, а Словаччина – двох".

Дипломат не повідомив, які саме прізвища російських бізнесменів звучать під час перемовин, але уточнив, що "деякі імена ті самі, що й минулого разу".

Як повідомляла "Європейська правда", 14 березня 2025 року з санкційних списків ЄС були виключені імена колишнього керівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив "Єврохім" Владіміра Рашевського, сестри російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової, бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михаїла Дегтярьова.

Їхнє виключення із санкційного списку ЄС стало вимогою Угорщини для того, аби продовжити дію всього списку, який налічує близько 2400 осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто погрожував тоді виступити проти продовження санкцій ЄС проти понад 2400 осіб і організацій, включаючи лідера Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.

Про те, як Угорщина шантажувала ЄС щодо продовження санкцій пів року тому, читайте в матеріалі Орбан ламає санкції. Як вето Угорщини може "розморозити" третину російських активів у ЄС.