У Польщі викрили білоруського агента – дипломата Білорусі висилають із країни
Вівторок, 9 вересня 2025, 19:10
Голова польського уряду Дональд Туск оголосив, що Агентство внутрішньої безпеки країни 8 вересня затримало білоруського агента.
Джерело: "Європейська правда" з посилання на допис Туска у соцмережі Х
Виправлено О 20:48: Спершу у заголовку було написано, що у Польщі затримали білоруського агента-дипломата, проте мова йде про те, що Польща вислала білоруського дипломата після того, як затримала агента.
Реклама:
Деталі: Туск заявив, що білоруського агента вдалося затримати у результаті співпраці, зокрема, зі службами Румунії та Чехії.
"Білоруський дипломат, який підтримував агресивні дії білоруських спецслужб проти нашої країни, також буде висланий з Польщі", – заявив Туск.
Нагадаємо:
614РЕКЛАМА:
- Звернемо увагу, що напередодні спецслужби Румунії, Угорщини та Чехії оголосили про ліквідацію білоруської розвідувальної мережі, створеної в Європі, а Прага додатково висилає одного працівника білоруського посольства.
- 9 вересня Туск заявив, що його країна цього тижня закриє кордон із Білоруссю на тлі майбутніх навчань "Запад-2025".