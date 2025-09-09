У Польщі викрили білоруського агента – дипломата Білорусі висилають із країни

Голова польського уряду Дональд Туск оголосив, що Агентство внутрішньої безпеки країни 8 вересня затримало білоруського агента.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на допис Туска у соцмережі Х

Виправлено О 20:48: Спершу у заголовку було написано, що у Польщі затримали білоруського агента-дипломата, проте мова йде про те, що Польща вислала білоруського дипломата після того, як затримала агента.

Деталі: Туск заявив, що білоруського агента вдалося затримати у результаті співпраці, зокрема, зі службами Румунії та Чехії.

"Білоруський дипломат, який підтримував агресивні дії білоруських спецслужб проти нашої країни, також буде висланий з Польщі", – заявив Туск.

