Хто наживається на «Одеському припортовому заводі»

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"Схеми"
Понеділок, 3 жовтня 2016, 13:48

Державний "Одеський припортовий завод" – український промисловий гігант із виробництва мінеральних добрив.

Понад 20 років держава намагається його продати. Однак приватизація завжди зривається в останній момент. Чи не тому, що ОПЗ використовують найвищі посадовці як таку собі "дійну корову", а його продаж їм просто невигідний?

Про те, хто наживається на цьому держпідприємстві після Революції гідності, – у розслідуванні програми "Схеми", спільного проекту Радіо Свобода та каналу "UA:Перший".

Теми: ОПЗ
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IP: 46.119.243.---Evgen Loyko03.10.2016 16:54
Грановский-Кононенко отлично понимают, что для них сейчас тот самый момент, когда можно воспользоваться близостью к АП и реализовать все свои схемы и заработать еще больше.
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