Хто наживається на «Одеському припортовому заводі»

Державний "Одеський припортовий завод" – український промисловий гігант із виробництва мінеральних добрив.

Понад 20 років держава намагається його продати. Однак приватизація завжди зривається в останній момент. Чи не тому, що ОПЗ використовують найвищі посадовці як таку собі "дійну корову", а його продаж їм просто невигідний?

Про те, хто наживається на цьому держпідприємстві після Революції гідності, – у розслідуванні програми "Схеми", спільного проекту Радіо Свобода та каналу "UA:Перший".