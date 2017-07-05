"Шеремет. Ціна Свободи". Фільм Радіо Свобода

Мелані Бачіна
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Середа, 5 липня 2017, 13:40

За що і чому загинув Павло Шеремет? Кому вигідно було це вбивство?

Журналісти "Радіо Свобода" зустрічалися і говорили з близькими, друзями, колегами Павла, намагаючись знайти відповіді на ці питання.

Версій багато, але ні в одній немає достатніх доказів.

Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року. Замовники і виконавці злочину досі не знайдені. Не встановлені мотиви вбивства. Немає відомостей і про те, просунулося чи розслідування.

Згідно із останньою інформацією, генеральний прокурор Юрій Луценко у червні-2017 заявив про відсутність серйозного прогресу в розслідуванні справи про вбивство Шеремета.

Теми: Справа Шеремета убивство
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