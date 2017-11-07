100 років Жовтневої революції: що думають про революцію в різних країнах

3942 перегляди
"Українська Правда"
Вівторок, 7 листопада 2017, 13:15

Подія, яка змінила світ, сталася рівно 100 років тому.

Історики досі сперечаються про значення російської революції. Але що думають про революцію сьогодні в країнах, на які революція вплинула найбільше?

Ми опитали людей на вулицях колишніх радянських столиць Києва, Москви, Бішкеку, Єревана і Тбілісі:

1. Хто, на вашу думку, більше за всіх постраждав в результаті Жовтневої революції?

2. Як ви оцінюєте Жовтневу революцію? Добре чи погано?

3. Як ви вважаєте, якою була б історія вашої країни, якби Жовтневої революції не було?


Це та інші відео дивіться на YouTube-каналі "Української правди"

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Реклама:
Комітет Ради рекомендує скоротити кількість нардепів до 300
Верховний суд скасував президентський указ про звільнення Семочка
ЄСПЛ визнав, що Росія контролювала Крим ще до його незаконної анексії
Голова Антикорсуду була на вечірці Ківалова з Вовком і Тупицьким – ЗМІ 
Усі новини
Публікації
Гречана каша зі смаком смерті. Як кудлатий пес Кузя пережив окупацію Ірпеня. Аудіоверсія
2 жовтня 2022, 16:58 — Ірина Лопатіна
Режисер Євген Афінеєвський: Важливо не дати світу звикнути до війни в Україні, як звикли до війни в Сирії
2 жовтня 2022, 05:30 — Анастасія Рінгіс
Тиждень мобілізації в РФ, псевдореферендум на окупованих територіях, Лиман – головне про війну за тиждень
1 жовтня 2022, 17:44 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
"Документалістика посіла головне місце в українській кіноіндустрії": організатори фестивалю Kharkiv MeetDocs
"УП.Життя" поспілкувалася із засновницею фестивалю Євгенією Крігсхайм та програмним координатором Денисом Будановим про нові виклики, тенденції у документальному кіно, документалістику як інструмент у боротьбі з фейками, а також перспективи ігрового кіно.
2 жовтня 2022, 10:56 — Ірина Голіздра
Усі публікації