"Ранкова доза" Гемінґвея. "Убивці" рекомендує Роман Романюк

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Понеділок, 25 листопада 2019, 08:00

Ніщо не може так зіпсувати день, як двоє незнайомих громил, які прийшли тебе вбити.

І хай навіть вони шукають не тебе, пояснити їм щось дуже складно.

Автор проекту РД Роман Романюк рекомендує супердинамічний трилер "Убивці", який геніальний Ернест Геміґвей зумів помістити у 10 сторінок тексту.

Після прочитання "Убивць" стає абсолютно зрозуміло, у кого вчились такі майстри як, скажімо, Квентін Тарантіно.

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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Теми: культура вбивство США
Ранкова доза

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

Щоранку о 8 годині відомі митці, письменники, політики, блогери чи спортсмени розкажуть вам свою улюблену літературну історію. Щоранку ви отримаєте шанс подорожувати між різними країнами і епохами, не виходячи з дому.

"Ранкова доза" змінить ваш ранок, змінить вас і, можливо, змінить ваше життя. 

Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

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