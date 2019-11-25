"Ранкова доза" Гемінґвея. "Убивці" рекомендує Роман Романюк
Ніщо не може так зіпсувати день, як двоє незнайомих громил, які прийшли тебе вбити.
І хай навіть вони шукають не тебе, пояснити їм щось дуже складно.
Автор проекту РД Роман Романюк рекомендує супердинамічний трилер "Убивці", який геніальний Ернест Геміґвей зумів помістити у 10 сторінок тексту.
Після прочитання "Убивць" стає абсолютно зрозуміло, у кого вчились такі майстри як, скажімо, Квентін Тарантіно.
Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.
Щоранку о 8 годині шукайте нас на сторінка "Української правди" у SoundCloud та Facebook.
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Ранкова доза
Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.
Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.
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Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.