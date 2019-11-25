"Ранкова доза" Гемінґвея. "Убивці" рекомендує Роман Романюк

Ніщо не може так зіпсувати день, як двоє незнайомих громил, які прийшли тебе вбити.

І хай навіть вони шукають не тебе, пояснити їм щось дуже складно.

Автор проекту РД Роман Романюк рекомендує супердинамічний трилер "Убивці", який геніальний Ернест Геміґвей зумів помістити у 10 сторінок тексту.

Після прочитання "Убивць" стає абсолютно зрозуміло, у кого вчились такі майстри як, скажімо, Квентін Тарантіно.

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