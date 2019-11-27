Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Ранкова доза

"Ранкова доза" забивання. Марк Менсон. Рекомендує Марк Лівін

Середа, 27 листопада 2019, 07:00

Якщо ви хочете стати успішним, то просто забийте на все.

Часто вміння правильно і вчасно забити приносить в житті набагато більше користі, ніж два дипломи про вищу освіту.

Але забивання – це як їзда на велосипеді. Поки навчишся вправно і граційно керувати цим апаратом, то наб’єш не одну гулю.

Автор бестселера "Витончене мистецтво забивати на все" Марк Менсон взявся допомогти усім зменшити кількість набитих ґуль.

Амбасадором цього випуску "Ранкової дози" став письменник і видавець Марк Лівін, який стільки всього встигає в житті, що тут точно не обійшлось без оволодіння секретами мистецтва забивання.

Книгу озвучено за виданням Марк Менсон "Витончене мистецтво забивати на все", видавництво "Наш формат", 2019. Переклад Антоніни Ящук.

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

Щоранку о 8 годині шукайте нас на сторінка "Української правди" у SoundCloud та Facebook.

Щонеділі підсумковий випуск за тиждень можна знайти на YouTube УП.

А також все-все-все і щодня є на подкаст-платформах Apple PodcastsGoogle PodcastsAnchorSpotifyBreakerPocket CastsRadioPublic.

Реклама:

Ранкова доза

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

Підписатися можна тут: Apple Podcasts чи Google Podcasts.

Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

Реклама:
Ринок таксі під час війни: з чого складається тариф і чи можна замовити поїздку у комендантську годину?
27 липня 2023, 17:09 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Джон Спенсер: "Битва за Київ – найбільш вирішальна битва сучасної епохи з кінця Другої світової війни"
26 липня 2023, 17:21 — Аліна Фролова
Тут знову буде степ. Навіщо природоохоронець з Донеччини віддав свій земельний пай дикій природі
25 липня 2023, 19:19 — Дмитро Сімонов
Чому так важко перейти з “да” на “так”? “Тренди твіттера” - трагікомедія на тлі реальності війни
24 липня 2023, 17:55 — Костянтин Дорошенко
Як війна змінила ринок пального і що буде з цінами найближчим часом?
20 липня 2023, 16:07 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
7 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
177 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
24 епізоди
Хроніки економіки
29 епізодів
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
18 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
75 епізодів
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів