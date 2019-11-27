"Ранкова доза" забивання. Марк Менсон. Рекомендує Марк Лівін

Якщо ви хочете стати успішним, то просто забийте на все.

Часто вміння правильно і вчасно забити приносить в житті набагато більше користі, ніж два дипломи про вищу освіту.

Але забивання – це як їзда на велосипеді. Поки навчишся вправно і граційно керувати цим апаратом, то наб’єш не одну гулю.

Автор бестселера "Витончене мистецтво забивати на все" Марк Менсон взявся допомогти усім зменшити кількість набитих ґуль.

Амбасадором цього випуску "Ранкової дози" став письменник і видавець Марк Лівін, який стільки всього встигає в житті, що тут точно не обійшлось без оволодіння секретами мистецтва забивання.

Книгу озвучено за виданням Марк Менсон "Витончене мистецтво забивати на все", видавництво "Наш формат", 2019. Переклад Антоніни Ящук.

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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