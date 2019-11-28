"Ранкова доза" авантюр. Марек Гласко. Артем Чех рекомендує «Красиві двадцятилітні»

Польща часів ПНРівського "застою". Чи може бути краще місце для молодості?

Бідність, радянська напівокупавція, пропаганда і стукачі, кримінал і юність одного із найскандальніших і найкращих польських письменників Марека Гласко.

Коли усі ці компоненти зібрати в одному місці – вийде шикарна повість, назва якій "Красиві двадцятилітні".

Нещодавній лауреат премії Конрада Артем Чех рекомендує слухачам "Ранкової дози" почати день із драйвового тексту Гласка.

І, до речі, слухачі 35+ зможуть впізнати у польській ситуації дуже багато "свого і рідного совка".

Книгу озвучено за виданням Марек Гласко "Красиві двадцятилітні". Видавництво "Книги-ХХІ", 2017 рік. Переклад Олександра Бойченка.

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