"Ранкова доза" авантюр. Марек Гласко. Артем Чех рекомендує «Красиві двадцятилітні»

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

Щоранку о 8 годині відомі митці, письменники, політики, блогери чи спортсмени розкажуть вам свою улюблену літературну історію. Щоранку ви отримаєте шанс подорожувати між різними країнами і епохами, не виходячи з дому.

"Ранкова доза" змінить ваш ранок, змінить вас і, можливо, змінить ваше життя.

Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.