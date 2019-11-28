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Ранкова доза

"Ранкова доза" авантюр. Марек Гласко. Артем Чех рекомендує «Красиві двадцятилітні»

Четвер, 28 листопада 2019, 08:00

Польща часів ПНРівського "застою". Чи може бути краще місце для молодості?

Бідність, радянська напівокупавція, пропаганда і стукачі, кримінал і юність одного із найскандальніших і найкращих польських письменників Марека Гласко.

Коли усі ці компоненти зібрати в одному місці – вийде шикарна повість, назва якій "Красиві двадцятилітні".

Нещодавній лауреат премії Конрада Артем Чех рекомендує слухачам "Ранкової дози" почати день із драйвового тексту Гласка.

І, до речі, слухачі 35+ зможуть впізнати у польській ситуації дуже багато "свого і рідного совка".

Книгу озвучено за виданням Марек Гласко "Красиві двадцятилітні". Видавництво "Книги-ХХІ", 2017 рік. Переклад Олександра Бойченка.

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

Щоранку о 8 годині шукайте нас на сторінка "Української правди" у SoundCloud та Facebook.

Щонеділі підсумковий випуск за тиждень можна знайти на YouTube УП.

А також все-все-все і щодня є на подкаст-платформах Apple PodcastsGoogle PodcastsAnchorSpotifyBreakerPocket CastsRadioPublic.

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Ранкова доза

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

Підписатися можна тут: Apple Podcasts чи Google Podcasts.

Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

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Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Головна обсерваторія
14 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
193 епізоди
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
37 епізодів
Хроніки економіки
44 епізоди
УП. Вголос
35 епізодів
(не)Безпечна Країна
28 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
20 епізодів
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
72 епізоди
Чому вони крадуть?
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Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
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Ок і шо?
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Україна після карантину
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