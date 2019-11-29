"Ранкова доза" Франції. Карпа рекомендує Карпу

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П'ятниця, 29 листопада 2019, 08:00

Париж – ідеальне місто, щоб стати нещасним. Або добитися успіху.

Чотири українські жінки з різними долями і історіями опиняються у Франції, де намагаються почати нове життя.

Але дуже складно бути успішною там, де тебе вважають людиною з «дикого краю» за замовчуванням.

Найепатажніша українська письменниця Ірена Карпа нарешті написала дорослий роман. «Добрі новини з Аральського моря» - це по суті серіал, чимось схожий на «Секс і місто». Тільки про українок. У Франції.

Ну а порекомендувала свіженький роман Ірени Карпи слухачам «Ранкової дози» сама ж Ірена Карпа.

А чому б ні. 

Книгу озвучено за виданням Ірена Карпа "Добрі новини з Аральського моря". Видавництво "#книголав", 2019 рік.

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

Щоранку о 8 годині шукайте нас на сторінка "Української правди" у SoundCloud та Facebook.

Щонеділі підсумковий випуск за тиждень можна знайти на YouTube УП.

А також все-все-все і щодня є на подкаст-платформах Apple PodcastsGoogle PodcastsAnchorSpotifyBreakerPocket CastsRadioPublic.

Теми: Франція міграція
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Ранкова доза

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

Щоранку о 8 годині відомі митці, письменники, політики, блогери чи спортсмени розкажуть вам свою улюблену літературну історію. Щоранку ви отримаєте шанс подорожувати між різними країнами і епохами, не виходячи з дому.

"Ранкова доза" змінить ваш ранок, змінить вас і, можливо, змінить ваше життя. 

Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

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