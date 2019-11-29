"Ранкова доза" Франції. Карпа рекомендує Карпу
Париж – ідеальне місто, щоб стати нещасним. Або добитися успіху.
Чотири українські жінки з різними долями і історіями опиняються у Франції, де намагаються почати нове життя.
Але дуже складно бути успішною там, де тебе вважають людиною з «дикого краю» за замовчуванням.
Найепатажніша українська письменниця Ірена Карпа нарешті написала дорослий роман. «Добрі новини з Аральського моря» - це по суті серіал, чимось схожий на «Секс і місто». Тільки про українок. У Франції.
Ну а порекомендувала свіженький роман Ірени Карпи слухачам «Ранкової дози» сама ж Ірена Карпа.
А чому б ні.
Книгу озвучено за виданням Ірена Карпа "Добрі новини з Аральського моря". Видавництво "#книголав", 2019 рік.
Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.
Щоранку о 8 годині шукайте нас на сторінка "Української правди" у SoundCloud та Facebook.
Щонеділі підсумковий випуск за тиждень можна знайти на YouTube УП.
А також все-все-все і щодня є на подкаст-платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Spotify, Breaker, Pocket Casts, RadioPublic.
Ранкова доза
Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.
Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.
Підписатися можна тут: Apple Podcasts чи Google Podcasts.
Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.