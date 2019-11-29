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Ранкова доза

"Ранкова доза" Франції. Карпа рекомендує Карпу

Ірена Карпа — П'ятниця, 29 листопада 2019, 07:00

Париж – ідеальне місто, щоб стати нещасним. Або добитися успіху.

Чотири українські жінки з різними долями і історіями опиняються у Франції, де намагаються почати нове життя.

Але дуже складно бути успішною там, де тебе вважають людиною з «дикого краю» за замовчуванням.

Найепатажніша українська письменниця Ірена Карпа нарешті написала дорослий роман. «Добрі новини з Аральського моря» - це по суті серіал, чимось схожий на «Секс і місто». Тільки про українок. У Франції.

Ну а порекомендувала свіженький роман Ірени Карпи слухачам «Ранкової дози» сама ж Ірена Карпа.

А чому б ні. 

Книгу озвучено за виданням Ірена Карпа "Добрі новини з Аральського моря". Видавництво "#книголав", 2019 рік.

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

Щоранку о 8 годині шукайте нас на сторінка "Української правди" у SoundCloud та Facebook.

Щонеділі підсумковий випуск за тиждень можна знайти на YouTube УП.

А також все-все-все і щодня є на подкаст-платформах Apple PodcastsGoogle PodcastsAnchorSpotifyBreakerPocket CastsRadioPublic.

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Ранкова доза

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

Підписатися можна тут: Apple Podcasts чи Google Podcasts.

Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

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Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
7 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
178 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
25 епізодів
Хроніки економіки
29 епізодів
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
18 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
75 епізодів
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів