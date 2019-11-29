"Ранкова доза" Франції. Карпа рекомендує Карпу

Париж – ідеальне місто, щоб стати нещасним. Або добитися успіху.

Чотири українські жінки з різними долями і історіями опиняються у Франції, де намагаються почати нове життя.

Але дуже складно бути успішною там, де тебе вважають людиною з «дикого краю» за замовчуванням.

Найепатажніша українська письменниця Ірена Карпа нарешті написала дорослий роман. «Добрі новини з Аральського моря» - це по суті серіал, чимось схожий на «Секс і місто». Тільки про українок. У Франції.

Ну а порекомендувала свіженький роман Ірени Карпи слухачам «Ранкової дози» сама ж Ірена Карпа.

А чому б ні.

Книгу озвучено за виданням Ірена Карпа "Добрі новини з Аральського моря". Видавництво "#книголав", 2019 рік.

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