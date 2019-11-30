"Ранкова доза" Чехії. Їржі Гаїчек. "Риб'ячу кров" рекомендує Владислав Івченко

Зізнайтесь, з вами теж таке було?

Через багато років ви раптом повертаєтесь у котресь зі своїх попередніх життів, а там все не так.

Не ваших вулицях стоять нові будинки… У ваших улюблених кафе – нові незрозумілі магазини. В очах у ваших людей – інші люди, яких ви ніколи не знали.

Насправді, у вашому місті/містечку/селі майже нічого вашого. Та й чи є ви самі, ті, які жили тут те попереднє життя.

Героїня роману сучасного чеського автора Їржи Гаїчека "Риб'яча кров" приїжджає у своє село на півдні Чехії через 15 років відсутності. У неї з собою список 12 людей, з якими треба поговорити/помиритись/пробачити.

Вона дала собі слово говорити тільки правду, але чи може людина насправді пережити правду про себе і свій світ?..

Амбасадор РД письменник, автор цікавенних детективів Владислав Івченко.

Книгу озвучено за виданням Їржі Гаїчек "Риб’яча кров". Видавництво "Комора", 2017. Перекладач – Ірина Забіяка.

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