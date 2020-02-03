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Ранкова доза

"Ранкова доза" життя. Марк Лівін радить Анаґігару

Понеділок, 3 лютого 2020, 08:00

Ганья Янаґігара "Маленьке життя"

Амбасадор "Ранкової дози" письменник і видавець Марк Лівін:

"Ця книга крута тим, що читач може буквально прожити маленьке життя, яке поміщається на 900 сторінках. Разом з автором ви можете побачити становлення героя.

Головне питання, яке ставить книга - чи може людина, яка зазнала складного травматичного досвіду, почуватися щасливою, ч вона змушена все життя думати про цю подію?"

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

Вранці о 8 годині шукайте нас

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Ранкова доза

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

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Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

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Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Головна обсерваторія
17 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
197 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
42 епізоди
Хроніки економіки
48 епізодів
УП. Вголос
40 епізодів
(не)Безпечна Країна
32 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
20 епізодів
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
74 епізоди
Чому вони крадуть?
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Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
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