"Ранкова доза" життя. Марк Лівін радить Анаґігару

"Ранкова доза" життя. Макр Лівін радить Анаґігару
Ганья Янаґігара "Маленьке життя"
Амбасадор "Ранкової дози" письменник і видавець Марк Лівін:
"Ця книга крута тим, що читач може буквально прожити маленьке життя, яке поміщається на 900 сторінках. Разом з автором ви можете побачити становлення героя.
Головне питання, яке ставить книга - чи може людина, яка зазнала складного травматичного досвіду, почуватися щасливою, ч вона змушена все життя думати про цю подію?"
Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.
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