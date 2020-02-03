"Ранкова доза" життя. Марк Лівін радить Анаґігару

"Ранкова доза" життя. Макр Лівін радить Анаґігару

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Понеділок, 3 лютого 2020, 08:00

Ганья Янаґігара "Маленьке життя"

Амбасадор "Ранкової дози" письменник і видавець Марк Лівін:

"Ця книга крута тим, що читач може буквально прожити маленьке життя, яке поміщається на 900 сторінках. Разом з автором ви можете побачити становлення героя.

Головне питання, яке ставить книга - чи може людина, яка зазнала складного травматичного досвіду, почуватися щасливою, ч вона змушена все життя думати про цю подію?"

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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Ранкова доза

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Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

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Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

РД - спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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