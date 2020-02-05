"Ранкова доза" дрібниць. Арундаті Рой радить Гусейнова

Арундаті Рой "Бог дрібниць"

Амбасадор "Ранкової дози" письменниця і журналістка Олена Гусейнова:

"Бог дрібниць" - це текст, який в моєму поколінні багато хто прочитав вперше російською, а кому пощастило - англійською.

І був це такий текст, про який ти переконано думав, що ніколи його українською не прочитаєш. А Арундаті Рой була такою письменницею, про яку ти думав, що ніколи з нею не поговориш. Є такий пантеон великих письменників, з якими ти живеш в один час, але ви живете на окремих планетах.

Ви разом дізнаєтесь про те, що існує СНІД, про інтернет, про те, що можна надіслати і не чекати його тиждень, ви разом переживаєте 11 вересня. Але ти ніколи не думаєш, що зможеш із нею поговорити.

А потім вона просто приїжджає і ви годину говорите про те, про що ти думав, коли читав "Бог дрібниць".

Озвучено за виданням: Арундаті Рой "Бог дрібниць". ВСЛ, 2018 рік. Переклад: Андрій Маслюх

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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