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Ранкова доза

"Ранкова доза" від Арсена Авакова: Деніел Кіз

П'ятниця, 7 лютого 2020, 06:56

Деніел Кіз "Квіти для Елджернона

Твір американського фантаста Деніела Кіза - один із світових шедеврів ХХ століття.

Історія про розумово відсталого чоловіка, який після операції стає генієм. Але людина, яка отримала шанс збагнути весь світ дуже скоро муситиме знову усе забути.  

Амбасадор "Ранкової дози" міністр внутрішніх справ Арсен Аваков:

"Квіти для Елджернона" - це беззаперечне естетичне задоволення для любителів читання. 

Фінал книги, остання рядки, як для мене, то чомусь просто пронизливі. Це справжня Література з великої літери. Ця фантастастична книга - одна із вершин жанру. І навіть якщо ви любитель серйозної драматичної літератури і не читаєте фантастику, це текст вразить вас усвідомленням його глибини, багатошаровості і драматичності. 

Якби я робив список для читання для друзів, то обов’язково включив би цю книгу. 

Я прочитав його уже дорослим, мені було за 40, і злякався - адже міг реально пропустити цей шедевр!"

Озвучено за виданням:  Деніел Кіз "Квіти для Елджернона". КСД, 2015. Переклад: Віктор Шовкун.

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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Ранкова доза

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

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Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

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3 епізоди
Головна обсерваторія
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Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
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Подкаст "Кляті питання"
184 епізоди
Сафарі
12 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
28 епізодів
Хроніки економіки
35 епізодів
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28 епізодів
(не)Безпечна Країна
22 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
19 епізодів
Культура всього
81 епізод
Температура - нормальна!
67 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
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