"Ранкова доза" від Арсена Авакова: Деніел Кіз

Деніел Кіз "Квіти для Елджернона

Твір американського фантаста Деніела Кіза - один із світових шедеврів ХХ століття.

Історія про розумово відсталого чоловіка, який після операції стає генієм. Але людина, яка отримала шанс збагнути весь світ дуже скоро муситиме знову усе забути.

Амбасадор "Ранкової дози" міністр внутрішніх справ Арсен Аваков:

"Квіти для Елджернона" - це беззаперечне естетичне задоволення для любителів читання.

Фінал книги, остання рядки, як для мене, то чомусь просто пронизливі. Це справжня Література з великої літери. Ця фантастастична книга - одна із вершин жанру. І навіть якщо ви любитель серйозної драматичної літератури і не читаєте фантастику, це текст вразить вас усвідомленням його глибини, багатошаровості і драматичності.

Якби я робив список для читання для друзів, то обов’язково включив би цю книгу.

Я прочитав його уже дорослим, мені було за 40, і злякався - адже міг реально пропустити цей шедевр!"

Озвучено за виданням: Деніел Кіз "Квіти для Елджернона". КСД, 2015. Переклад: Віктор Шовкун.

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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